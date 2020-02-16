Радник Порошенка Бірюков назвав українських військових виродками

Розгорається новий скандал за участю оточення п’ятого президента Петра Порошенка. Річ у тім, що його радник Юрій Бірюков назвав виродками тих бійців Збройних сил, які голосували на виборах президента за Володимира Зеленського.

Такою була реакція Бірюкова на пропозицію Зеленського долучити до патрулювання лінії розмежування на Донбасі представників окупаційних адміністрацій. Відповідний допис він опублікував у фейсбуці.

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Зеленський на повному серйозі запропонував розглянути ідею спільного патрулювання силами ЗСУ, ОБСЄ та сепарами… Тобто, ні про яке роззброєння вже і не мовиться. Тобто, ні про яку єдину державу Україна він вже не згадує. Тому хочеться побажати кожному виродку зі складу ЗСУ, який торік навесні проголосував за Зеленського, вічно бути у спільному патрулюванні з сепарами,

– заявив Бірюков.



Допис Юрія Бірюкова, в якому він назвав українських воїнів виродками

Станом на 23:35 16 лютого допис про військових-виродків Юрій Бірюков видалив. Хоча декількома хвилинами раніше його повідомлення було доступним.

Що відомо про заяву Зеленського щодо спільного патрулювання

У межах Мюнхенської безпекової конференції чинний український президент запропонував, аби лінію розмежування на Донбасі Україна патрулювала спільно зі спостерігачами ОБСЄ та представниками окупаційних адміністрацій Донеччини та Луганщини. Хто саме з "представників окупованих територій" міг би взяти участь в такому патрулюванні, Зеленський не уточнив.

Щодо того, хто може протягом виборів, підготовки… забезпечити безпеку. Ми бачимо, що це спільний кордон, спільні патрулі. Думаю, що у нас є можливість дотиснути, щоб там були як українці, так і представники тимчасово окупованих територій, так і ОБСЄ,

– зауважив він.

Зеленський додав, що це питання обговорювали під час останнього нормандського саміту, який пройшов у Парижі 9 грудня. Також воно стоїть на порядку денному Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Згодом очільник МЗС Вадим Пристайко пояснив, що ці спільні патрулі формуватимуться за хорватським сценарієм (мовиться про збройний конфлікт на Балканах на початку 90-х років XX століття – 24 канал).

Міністр підкреслив, як показує історія, зокрема хорватська, рано чи пізно схожий механізм треба буде застосувати. Водночас Пристайко наголосив, що він є неідеальним, оскільки були трагічні випадки під час такого патрулювання.

За його словами, влада розраховує так, щоб у межах такого патрулювання вийти на рішення, як гарантувати безпеку. Зокрема, до можливості провести на нині окупованих територіях вибори.

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Що відомо про Юрія Бірюкова? Це український бізнесмен, громадський діяч і політик. Є засновником групи волонтерів "Крила Фенікса", через яку здійснює забезпечення українських військових, що перебувають на фронті. З серпня 2014 року по травень 2019-го був радником п’ятого президента Петра Порошенка. Крім того, у 2014 – 2019 роках був помічником міністра оборони. Брав участь у парламентських виборах 2019 року, зокрема йшов під №32 у списку "Європейської солідарності" все того ж Порошенка.