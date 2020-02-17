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      Психанув і зробив дурість: Бірюков перепросив за свої слова про військових

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      Юрій Бірюков перепросив за публічну образу військових / фото з фейсбуку

      Радник п'ятого президента Петра Порошенка Юрій Бірюков публічно попросив вибачення за свої емоції щодо українських військових, які голосували за Володимира Зеленського. Раніше він у фейсбуці назвав їх "виродками".

      Одразу ж після цього і сам почав відчувати дискомфорт, пише Юрій Бірюков у своєму фейсбуці.

      Цікаво: Радник Порошенка назвав частину військових виродками: реакція "Слуги народу"

      Він підкреслив, що наговоривши дурниць, можна діяти у декілька способів. Наприклад, ховати голову у пісок, очікуючи на звершення хайпу, говорити надто розумні речі про контекст сказаного чи шукати виправдань.

      А можна просто написати про те, що ви зробили дурість на емоціях, а не розглядати власні думки як правду останньої інстанції. Психанув і зробив дурість. Дійсно, сам відчув дискомфорт майже одразу. Прошу вибачення за власну дурість у суботньому пості,
      – написав Юрій Бірюков.

      Скандальна заява Юрія Бірюкова: коротко

      Він потрапив у скандал, коментуючи ідею Володимира Зеленського про спільні патрулі на Донбасі. У своєму дописі у фейсбуці він грубо образив військових, які підтримали президента на виборах.

      "Хочеться побажати кожному виродку зі складу ЗСУ, які торік навесні проголосував за Зеленського, вічно бути у спільному патрулюванні з сепарами", – написав Бірюков.

      Що Зеленський говорив про спільне патрулювання на Донбасі?Український президент на Мюнхенській безпековій конференції висловив пропозицію, аби лінію розмежування на Донбасі Україна патрулювала спільно зі спостерігачами ОБСЄ та представниками окупаційних адміністрацій Донеччини та Луганщини.

      Втім Зеленський не уточнив, хто саме з "представників окупованих територій" міг би взяти участь в такому патрулюванні.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Петро Порошенко Збройні сили України
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