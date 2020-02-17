Радник Порошенка назвав частину військових виродками: реакція "Слуги народу"

Фракція "Слуга народу" хоче запровадити відповідальність за образу українських військовослужбовців. Це пов'язано зі скандалом, у який потрапив радник п'ятого президента Порошенка Юрій Бірюков. Напередодні він обізвав виродками бійців ЗСУ, які голосували на президентських виборах за Володимира Зеленського.

Як "Слуга народу" хоче захищати військових?

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на засіданні Погоджувальної ради у парламенті заявив, що сьогодні в суспільстві спостерігається "повернення до такої штуки, як мова ненависті" і підвищення градусу обговорень у соцмережах, передає Укрінформ.

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У нас знову лунають заклики різні, лунають образи в бік військовослужбоців. І це роблять люди, пов'язані з колишнім Верховним Головнокомандувачем – це теж є неприйнятним. У нас є така пропозиція для обговорення: посилити відповідальність за образи та наклеп на адресу військовослужбовців. Тобто винести це окремим пунктом,

– сказав Корнієнко.

Народний депутат наголосив, що ніхто не має права ображати військових, які захищають Україну на Донбасі.

"Щодо військовослужбовців, які захищають нашу землю, нас щодня, щохвилини, – ніхто не має права їх ображати, незалежно від статусу – нинішнього чи минулого, і незалежно від того, як вони себе позиціонують", – наголосив Корнієнко.

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Що про військових сказав Юрій Бірюков?

Радник п’ятого президента Петра Порошенка Юрій Бірюков потрапив у гучний скандал надвечір 16 лютого. На своїй фейсбук-сторінці він гнівно прокоментував пропозицію Зеленського долучити до патрулювання лінії розмежування на Донбасі представників окупантів. У цьому ж пості Бірюков образливо висловився про українських військових, які голосували на виборах за чинного президента.

Зеленський на повному серйозі запропонував розглянути ідею спільного патрулювання силами ЗСУ, ОБСЄ та сепарами… Тому хочеться побажати кожному виродку зі складу ЗСУ, який торік навесні проголосував за Зеленського, вічно бути у спільному патрулюванні з сепарами,

– заявив Бірюков.

Згодом радник Порошенка видалив допис про військових-виродків з мережі.



Допис Юрія Бірюкова, де він назвав українських військових "виродками"

Що казав Зеленський про спільне патрулювання на Донбасі?Український президент на Мюнхенській безпековій конференції висловив пропозицію, аби лінію розмежування на Донбасі Україна патрулювала спільно зі спостерігачами ОБСЄ та представниками окупаційних адміністрацій Донеччини та Луганщини. Проте Зеленський не уточнив, хто саме з "представників окупованих територій" міг би взяти участь в такому патрулюванні.