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      КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ СЛУГА НАРОДА
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      Советник Порошенко назвал часть военных уродами: реакция "Слуги народа"

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      Фракция "Слуга народа" хочет ввести ответственность за оскорбление украинских военнослужащих. Это связано со скандалом, в который попал советник пятого президента Порошенко Юрий Бирюков. Накануне он обозвал уродами бойцов ВСУ, которые голосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского.

      Как "Слуга народа" хочет защищать военных?

      Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на заседании Согласительного совета в парламенте заявил, что сегодня в обществе наблюдается "возврат к такой штуке, как язык ненависти" и повышение градуса обсуждений в соцсетях, передает Укринформ.

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      У нас снова раздаются призывы разные, раздаются оскорбления в сторону военнослужащих. И это делают люди, связанные с бывшим верховным главнокомандующим – это тоже неприемлемо. У нас есть такое предложение для обсуждения: усилить ответственность за оскорбления и клевету в адрес военнослужащих. То есть вынести это отдельным пунктом,
      – сказал Корниенко.

      Народный депутат подчеркнул, что никто не имеет права оскорблять военных, которые защищают Украину на Донбассе.

      "В отношении военнослужащих, которые защищают нашу землю, нас ежедневно, ежеминутно, – никто не имеет права их оскорблять, независимо от статуса – нынешнего или прошлого, и независимо от того, как они себя позиционируют", – отметил Корниенко.

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      Что о военных сказал Юрий Бирюков?

      Советник пятого президента Петра Порошенко Юрий Бирюков попал в громкий скандал вечером 16 февраля. На своей странице в фейсбук он гневно прокомментировал предложение Зеленского приобщить к патрулированию линии разграничения на Донбассе представителей оккупантов. В этом же посте Бирюков оскорбительно высказался про украинских военных, которые голосовали на выборах за действующего президента.

      Зеленский на полном серьезе предложил рассмотреть идею совместного патрулирования силами ВСУ, ОБСЕ и сепарами... Поэтому хочется пожелать каждому уроду из состава ВСУ, который в прошлом году весной проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами,
      – заявил Бирюков.

      Впоследствии советник Порошенко удалил сообщение про военных-уродов из сети.

      Бірюкова назвав українських воїнів виродками
      Сообщение Юрия Бирюкова, где он назвал украинских военных "уродами"

      Что говорил Зеленский о совместном патрулировании на Донбассе?
      Украинский президент на Мюнхенской конференции по безопасности высказал предложение, чтобы линию разграничения на Донбассе Украина патрулировавшая совместно с наблюдателями ОБСЕ и представителями оккупационных администраций Донетчины и Луганщины. Однако Зеленский не уточнил, кто именно из "представителей оккупированных территорий" мог бы принять участие в таком патрулировании.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Александр Корниенко Война на Донбассе Владимир Зеленский Петр Порошенко Скандал Вооруженные силы Украины Слуга народа
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