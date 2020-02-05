Рада попередньо скасувала Стройовий статут ЗСУ, щоб відповідати стандартам НАТО

Верховна Рада 5 лютого схвалила в першому читанні законопроєкт №2466, яким скасувала Закон "Про Стройовий статут Збройних Сил України". Після остаточного голосування Стройовий повинен втратити чинність з 1 березня 2020 року.

Завдання законопроєкту – приведення нормативно-правових актів України у відповідність до євроатлантичних норм і критеріїв членства в НАТО.

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Закон просто делегує це поняття на рівень Кабінету Міністрів, Міністерства оборони та інших міністерств, зокрема, щоб ми не вирішували, як крокує солдат, законом України. Це сучасна адаптована методика,

– сказала заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Мар'яна Безугла, представляючи законопроєкт у Раді.

Що змінює скасування Стройового статуту ЗСУ

Скасовується регулювання законом стройових прийомів.

Міністерству оборони передаються повноваження визначати стройові прийоми і рухи:

військовослужбовців без зброї та із зброєю;

строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах;

порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду;

місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення;

обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.

Зауважимо, що скасування Стройового статуту ЗСУ – ще один крок до реалізації законопроєкту №2247, який має внести зміни у військові статути. №2247 встановлює нові військові звання вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах НАТО.

В листопаді 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу звань в армії. Цей документ впроваджує нові військові звання сержантського і старшинського складу ЗСУ відповідно до звань у НАТО.