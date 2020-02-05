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      Рада попередньо скасувала Стройовий статут ЗСУ, щоб відповідати стандартам НАТО

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      Рада скасувала Стройовий статут ЗСУ в першому читанні / Getty Images

      Верховна Рада 5 лютого схвалила в першому читанні законопроєкт №2466, яким скасувала Закон "Про Стройовий статут Збройних Сил України". Після остаточного голосування Стройовий повинен втратити чинність з 1 березня 2020 року.

      Завдання законопроєкту – приведення нормативно-правових актів України у відповідність до євроатлантичних норм і критеріїв членства в НАТО.

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      Закон просто делегує це поняття на рівень Кабінету Міністрів, Міністерства оборони та інших міністерств, зокрема, щоб ми не вирішували, як крокує солдат, законом України. Це сучасна адаптована методика,
      – сказала заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Мар'яна Безугла, представляючи законопроєкт у Раді.

      Що змінює скасування Стройового статуту ЗСУ

      • Скасовується регулювання законом стройових прийомів.

      Міністерству оборони передаються повноваження визначати стройові прийоми і рухи:

      • військовослужбовців без зброї та із зброєю;
      • строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах;
      • порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду;
      • місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення;
      • обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.

      Зауважимо, що скасування Стройового статуту ЗСУ – ще один крок до реалізації законопроєкту №2247, який має внести зміни у військові статути. №2247 встановлює нові військові звання вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах НАТО.

      В листопаді 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу звань в армії. Цей документ впроваджує нові військові звання сержантського і старшинського складу ЗСУ відповідно до звань у НАТО.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики НАТО Верховна Рада Законодавство Збройні сили України Міністерство оборони України
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