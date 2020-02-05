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      Рада предварительно отменила Строевой устав ВСУ, чтобы соответствовать стандартам НАТО

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      Рада отменила Строевой устав ВСУ в первом чтении / Getty Images

      Верховная Рада 5 февраля приняла в первом чтении законопроект №2466, которым отменила Закон "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины". После окончательного голосования Строевой устав должен утратить силу с 1 марта 2020 года.

      Задача законопроекта – приведение нормативно-правовых актов Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО.

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      Закон просто делегирует это понятие на уровень Кабинета Министров, Министерства обороны и других министерств, в частности, чтобы мы не решали, как шагает солдат, законом Украины. Это современная адаптированная методика,
      - сказала заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, представляя законопроект в Раде.

      Что меняет отмена Строевого устава ВСУ

      • Отменяется регулирование законом строевых приемов.

      Министерству обороны передаются полномочия определять строевые приемы и движения:​

      • военнослужащих без оружия и с оружием;
      • строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;
      • порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;
      • место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;
      • обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

      Заметим, что отмена Строевого устава ВСУ – еще один шаг к реализации законопроекта №2247, который должен внести изменения в военные уставы. №2247 устанавливает новые воинские звания высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах НАТО.

      В ноябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе званий в армии. Этот документ вводит новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии со званиями в НАТО.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада НАТО Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины
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