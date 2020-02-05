Рада предварительно отменила Строевой устав ВСУ, чтобы соответствовать стандартам НАТО

Верховная Рада 5 февраля приняла в первом чтении законопроект №2466, которым отменила Закон "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины". После окончательного голосования Строевой устав должен утратить силу с 1 марта 2020 года.

Задача законопроекта – приведение нормативно-правовых актов Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО.

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Закон просто делегирует это понятие на уровень Кабинета Министров, Министерства обороны и других министерств, в частности, чтобы мы не решали, как шагает солдат, законом Украины. Это современная адаптированная методика,

- сказала заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, представляя законопроект в Раде.

Что меняет отмена Строевого устава ВСУ

Отменяется регулирование законом строевых приемов.

Министерству обороны передаются полномочия определять строевые приемы и движения:​

военнослужащих без оружия и с оружием;

строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;

порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;

место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;

обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

Заметим, что отмена Строевого устава ВСУ – еще один шаг к реализации законопроекта №2247, который должен внести изменения в военные уставы. №2247 устанавливает новые воинские звания высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах НАТО.

В ноябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе званий в армии. Этот документ вводит новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии со званиями в НАТО.