Психанул и сделал глупость: Бирюков извинился за свои слова о военных
Советник пятого президента Петра Порошенко Юрий Бирюков публично попросил прощения за свои эмоции в отношении украинских военных, которые голосовали за Владимира Зеленского. Ранее он в фейсбуке назвал их "уродами".
Сразу же после этого и сам начал чувствовать дискомфорт, пишет Юрий Бирюков в своем фейсбуке.
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Он подчеркнул, что наговорив глупостей, можно действовать в несколько способов. Например, прятать голову в песок, дожидаясь свершения хайпа, говорить слишком умные вещи о контексте сказанного или искать оправдания.
А можно просто написать о том, что вы сделали глупость на эмоциях, а не рассматривать свои мысли как истину последней инстанции. Психанул и сделал глупость. Действительно, сам почувствовал дискомфорт почти сразу. Прошу прощения за собственную глупость в субботнем посте,
– написал Юрий Бирюков.
Скандальное заявление Юрия Бирюкова: коротко
Он попал в скандал, комментируя идею Владимира Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе. В своей заметке в фейсбуке он грубо оскорбил военных, поддержавших президента на выборах.
"Хочется пожелать каждому уроду из состава ВСУ, которые в прошлом году весной проголосовали за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами", – написал Бирюков.
Что Зеленский говорил о совместном патрулировании на Донбассе?Украинский президент на Мюнхенской конференции по безопасности высказал предложение, чтобы линию разграничения на Донбассе Украина патрулировала совместно с наблюдателями ОБСЕ и представителями оккупационных администраций Донетчины и Луганщины.
Впрочем Зеленский не уточнил, кто именно из "представителей оккупированных территорий" мог бы принять участие в таком патрулировании.
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