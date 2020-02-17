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      Психанул и сделал глупость: Бирюков извинился за свои слова о военных

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      Юрий Бирюков извинился за публичное оскорбление военных / фото из фейсбука

      Советник пятого президента Петра Порошенко Юрий Бирюков публично попросил прощения за свои эмоции в отношении украинских военных, которые голосовали за Владимира Зеленского. Ранее он в фейсбуке назвал их "уродами".

      Сразу же после этого и сам начал чувствовать дискомфорт, пишет Юрий Бирюков в своем фейсбуке.

      Интересно: Советник Порошенко назвал часть военных уродами: реакция "Слуги народа"

      Он подчеркнул, что наговорив глупостей, можно действовать в несколько способов. Например, прятать голову в песок, дожидаясь свершения хайпа, говорить слишком умные вещи о контексте сказанного или искать оправдания.

      А можно просто написать о том, что вы сделали глупость на эмоциях, а не рассматривать свои мысли как истину последней инстанции. Психанул и сделал глупость. Действительно, сам почувствовал дискомфорт почти сразу. Прошу прощения за собственную глупость в субботнем посте,
      – написал Юрий Бирюков.

      Скандальное заявление Юрия Бирюкова: коротко

      Он попал в скандал, комментируя идею Владимира Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе. В своей заметке в фейсбуке он грубо оскорбил военных, поддержавших президента на выборах.

      "Хочется пожелать каждому уроду из состава ВСУ, которые в прошлом году весной проголосовали за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами", – написал Бирюков.

      Что Зеленский говорил о совместном патрулировании на Донбассе?Украинский президент на Мюнхенской конференции по безопасности высказал предложение, чтобы линию разграничения на Донбассе Украина патрулировала совместно с наблюдателями ОБСЕ и представителями оккупационных администраций Донетчины и Луганщины.

      Впрочем Зеленский не уточнил, кто именно из "представителей оккупированных территорий" мог бы принять участие в таком патрулировании.

      Все о погибших в авиакатастрофе МАУ украинцах
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Владимир Зеленский Война на Донбассе Петр Порошенко
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