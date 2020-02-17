Вітання "Слава Україні" не будуть скасовувати в армії, – Міноборони
Скасування стройового статуту Збройних сил України не скасує військове вітання "Слава Україні!" — "Героям слава!". Його закріплять окремим наказом.
У Міністерстві оборони України повідомили, що цей наказ видадуть одразу після набуття чинності закону про скасування Статуту ЗСУ. Наразі документ направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.
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Що буде визначено у новому наказі Міноборони:
- стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї та зі зброєю;
- строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах;
- порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду;
- місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення;
- обов’язки військових перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.
У відповідному наказі будуть збережені визначені на даний час вимоги щодо виконання військового вітання, а саме вітання: "Слава Україні!" та відповіді на нього: "Героям слава!",
– наголосили у Міноборони.
Зауважимо, напередодні низка ЗМІ почали публікувати інформацію, що народні депутати прийняли в Раді закон, який скасовує в армії вітання "Слава Україні" – "Героям слава". В оборонному відомстві заперечели ці дані.
Важливо! Патріотичне гасло-вітання "Слава Україні" стали офіційним військовим вітанням Збройних сил України у 2018 році. Вперше воно пролунало на параді до Дня Незалежності у Києві.
Що відомо про скасування Стройового статусу ЗСУ? Верховна Рада 5 лютого схвалила в першому читанні законопроєкт №2466, яким скасувала Закон "Про Стройовий статут Збройних Сил України". 11 лютого документ передали на підпис президенту. Завдання законопроєкту – привести нормативно-правові акти України у відповідність до євроатлантичних норм і критеріїв членства в НАТО.
Скасування Стройового статуту ЗСУ змінює регулювання законом стройових прийомів. Зокрема, повноваження визначати ці прийоми тепер отримає Міноборони.