Скасування Стройового статуту ЗСУ: Зеленський повернув законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський повернув ухвалений парламентом у першому читанні законопроєкт про скасування Стройового статуту Збройних сил України без підпису. При цьому глава держави додав свої пропозиції.

Законопроєкт про скасування Стройового статуту ЗСУ, схвалений в першому читанні в Раді 5 лютого, повернуто з пропозиціями президента. При цьому текст пропозицій поки що відсутній на сайті парламенту.

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Останній етап проходження документа – готується на розгляд із вето президента.

Що відомо про скасування Стройового статуту ЗСУ

Верховна Рада 5 лютого схвалила в першому читанні законопроєкт №2466, яким скасувала Закон "Про Стройовий статут Збройних Сил України". Після остаточного голосування стройовий статут повинен був втратити чинність з 1 березня 2020 року.

Завдання законопроєкту – приведення нормативно-правових актів України у відповідність до євроатлантичних норм і критеріїв членства в НАТО.

Що змінює скасування Стройового статуту ЗСУ

Скасовується регулювання законом стройових прийомів.

Міноборони отримує повноваження визначати стройові прийоми і рухи: