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      Скасування Стройового статуту ЗСУ: Зеленський повернув законопроєкт

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      Скасування Стройового статуту ЗСУ: Зеленський повернув законопроєкт / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський повернув ухвалений парламентом у першому читанні законопроєкт про скасування Стройового статуту Збройних сил України без підпису. При цьому глава держави додав свої пропозиції.

      Законопроєкт про скасування Стройового статуту ЗСУ, схвалений в першому читанні в Раді 5 лютого, повернуто з пропозиціями президента. При цьому текст пропозицій поки що відсутній на сайті парламенту.

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      Останній етап проходження документа – готується на розгляд із вето президента.

      Що відомо про скасування Стройового статуту ЗСУ

      Верховна Рада 5 лютого схвалила в першому читанні законопроєкт №2466, яким скасувала Закон "Про Стройовий статут Збройних Сил України". Після остаточного голосування стройовий статут повинен був втратити чинність з 1 березня 2020 року.

      Завдання законопроєкту – приведення нормативно-правових актів України у відповідність до євроатлантичних норм і критеріїв членства в НАТО.

      Що змінює скасування Стройового статуту ЗСУ

      • Скасовується регулювання законом стройових прийомів.

      Міноборони отримує повноваження визначати стройові прийоми і рухи:

      • військовослужбовців без зброї та із зброєю;
      • строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах;
      • порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду;
      • місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення;
      • обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Верховна Рада Законодавство Володимир Зеленський Збройні сили України Новини України Новини політики
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