Скасування Стройового статуту ЗСУ: Зеленський повернув законопроєкт
Президент України Володимир Зеленський повернув ухвалений парламентом у першому читанні законопроєкт про скасування Стройового статуту Збройних сил України без підпису. При цьому глава держави додав свої пропозиції.
Законопроєкт про скасування Стройового статуту ЗСУ, схвалений в першому читанні в Раді 5 лютого, повернуто з пропозиціями президента. При цьому текст пропозицій поки що відсутній на сайті парламенту.
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Останній етап проходження документа – готується на розгляд із вето президента.
Що відомо про скасування Стройового статуту ЗСУ
Верховна Рада 5 лютого схвалила в першому читанні законопроєкт №2466, яким скасувала Закон "Про Стройовий статут Збройних Сил України". Після остаточного голосування стройовий статут повинен був втратити чинність з 1 березня 2020 року.
Завдання законопроєкту – приведення нормативно-правових актів України у відповідність до євроатлантичних норм і критеріїв членства в НАТО.
Що змінює скасування Стройового статуту ЗСУ
- Скасовується регулювання законом стройових прийомів.
Міноборони отримує повноваження визначати стройові прийоми і рухи:
- військовослужбовців без зброї та із зброєю;
- строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах;
- порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду;
- місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення;
- обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.