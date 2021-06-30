За документ проголосовали 292 нардепа. Также эти изменения будут действовать во время блокировки КПВВ.
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О каких основаниях говорится:
- возвращение к месту жительства,
- воссоединение семьи,
- тяжелая болезнь или смерть близких родственников,
- необходимость обеспечения лекарственными средствами или прохождения лечения,
- принятие наследства,
- пересечение КПВВ с целью посещения учебного заведения для обучения, выезд со временно оккупированной территории на постоянное временное проживание в другом государстве.
Раньше въезд-выезд был возможен только через пункты пропуска
Ранее после начала вооруженной агрессии России въезд с оккупированных территорий на подконтрольные правительству Украины были возможны только через КПВВ. Однако с началом пандемии ситуация на пунктах пропуска ухудшилась – большинство из них не функционировали, поэтому люди порой въезжали на украинскую территорию из России.
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