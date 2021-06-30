За документ проголосували 292 нардепи. Також ці зміни будуть чинними під час блокування КПВВ.
Актуально Рада проголосувала за збільшення пенсій для чорнобильців
Про які підстави мовиться:
- повернення до місця проживання,
- возз'єднання сім’ї,
- важка хвороба або смерть близьких родичів,
- необхідність забезпечення лікарськими засобами або проходження лікування,
- прийняття спадщини,
- перетин КПВВ з метою відвідування закладу освіти для навчання, виїзд з тимчасово окупованої території на постійне
- тимчасове проживання в іншій державі.
Раніше в'їзд – виїзд був можливий лише через пункти пропуску
Раніше після початку збройної агресії Росії в'їзд з окупованих територій на підконтрольні уряду України були можливі лише через КПВВ. Проте з початком пандемії ситуація на пунктах пропуску знано погіршилась – більшість з них не функціонували, отож люди часом в'їжджали на українську територію з Росії.
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