За документ проголосували 292 нардепи. Також ці зміни будуть чинними під час блокування КПВВ.

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Про які підстави мовиться:

  • повернення до місця проживання,
  • возз'єднання сім’ї,
  • важка хвороба або смерть близьких родичів,
  • необхідність забезпечення лікарськими засобами або проходження лікування,
  • прийняття спадщини,
  • перетин КПВВ з метою відвідування закладу освіти для навчання, виїзд з тимчасово окупованої території на постійне
  • тимчасове проживання в іншій державі.

Раніше в'їзд – виїзд був можливий лише через пункти пропуску

Раніше після початку збройної агресії Росії в'їзд з окупованих територій на підконтрольні уряду України були можливі лише через КПВВ. Проте з початком пандемії ситуація на пунктах пропуску знано погіршилась – більшість з них не функціонували, отож люди часом в'їжджали на українську територію з Росії.

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