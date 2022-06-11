Там говорится об отмене указа о создании Москвы, сообщает Telegraf.

Издание отметило, что эта реакция на имперские амбиции президента России Владимира Путина и россиян, один из которых на официальном уровне предложил упразднить независимость Литвы.

В "документе" говорится, что указ правителя Киевской Руси Юрия Долгорукого "Об основании города Москва", изданный в 1147 году, утратил силу. Таким образом, россиянам снова ткнули носом в тот факт, что Киев гораздо древнее столицы России.



"Документ" об отмене Москвы / Фото из соцсетей

Ранее российский депутат Евгений Федоров внес в госдуму России проект об упразднении постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики".