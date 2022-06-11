Там йдеться про скасування указу про створення Москви, повідомляє Telegraf.

Видання зазначило, що це реакція на імперські амбіції президента Росії Володимира Путіна та росіян, один з яких на офіційному рівні запропонував скасувати незалежність Литви.

У "документі" йдеться про те, що указ правителя Київської Русі Юрія Долгорукого "Про заснування міста Москва", виданий 1147 року, втратив чинність. Таким чином, росіянам знову тицьнули носом у той факт, що Київ набагато давніший за столицю Росії.



"Документ" про скасування Москви / Фото з соцмереж

Раніше російський депутат Євген Федоров вніс у держдуму Росії проект про скасування постанови Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".