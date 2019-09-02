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      Отменив свой визит в Польшу, Дональд Трамп поехал играть в гольф

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      Накануне урагана "Дориан" Трамп уехал в собственный гольф-клуб
      Накануне урагана "Дориан" Трамп уехал в собственный гольф-клуб / Getty images

      Президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу, где должен был участвовать в памятных мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Часть субботы, 31 августа, когда и был первый день торжеств, Трамп провел за игрой в гольф.

      Для этого американский президент поехал в свой частный гольф-клуб в Северной Вирджинии, сообщает Bloomberg.

      Это стоит увидеть: Мощный ураган "Дориан" добрался до Багамских островов: потрясающие видео

      Дональд Трамп отменил свой визит из-за урагана "Дориан", который надвигался на США. Несмотря на занятия гольфом, он "регулярно получал обновленную информацию о шторме во время игры".

      В поездке Трампа сопровождал представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, который каждый час и сообщал президенту о ситуации с ураганом.

      Несмотря на игру, Дональд Трамп регулярно публиковал твиты о ситуации с ураганом, предстоящих выборах и телеканале FoxNews.

      В Вашингтон американский президент вернулся в воскресенье, 1 сентября. В столице он провел брифинг по ситуации с ураганом "Дориан".

      Что известно про ураган "Дориан"?В трех америкнаських штатах: Джорджия, Флорида и Северная Каролина – объявили эвакуацию из-за урагана "Дориан". Национальный ураганный центр США прогнозирует оползни в прибрежных районах.

      Первого сентября ураган ударил по северным Багамам, повредив крыши домов, автомобили и разрушив линии электропередач. Сотни людей прятались в школах, церквях и других местах.

      blog_ava
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      Теги: Новости США Дональд Трамп Ураган в США Новости политики
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