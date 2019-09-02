Отменив свой визит в Польшу, Дональд Трамп поехал играть в гольф

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу, где должен был участвовать в памятных мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Часть субботы, 31 августа, когда и был первый день торжеств, Трамп провел за игрой в гольф.

Для этого американский президент поехал в свой частный гольф-клуб в Северной Вирджинии, сообщает Bloomberg.

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Дональд Трамп отменил свой визит из-за урагана "Дориан", который надвигался на США. Несмотря на занятия гольфом, он "регулярно получал обновленную информацию о шторме во время игры".

В поездке Трампа сопровождал представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, который каждый час и сообщал президенту о ситуации с ураганом.

Несмотря на игру, Дональд Трамп регулярно публиковал твиты о ситуации с ураганом, предстоящих выборах и телеканале FoxNews.

В Вашингтон американский президент вернулся в воскресенье, 1 сентября. В столице он провел брифинг по ситуации с ураганом "Дориан".

Что известно про ураган "Дориан"?В трех америкнаських штатах: Джорджия, Флорида и Северная Каролина – объявили эвакуацию из-за урагана "Дориан". Национальный ураганный центр США прогнозирует оползни в прибрежных районах.



Первого сентября ураган ударил по северным Багамам, повредив крыши домов, автомобили и разрушив линии электропередач. Сотни людей прятались в школах, церквях и других местах.