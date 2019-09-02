Скасувавши свій візит до Польщі, Дональд Трамп поїхав грати у гольф

Президент США Дональд Трамп скасував свій візит до Польщі, де мав брати участь у пам'ятних заходах до 80-ої річниці початку Другої світової війни. Частину суботи, 31 серпня, коли й був перший день урочистостей, Трамп провів за грою у гольф.

Для цього американський президент поїхав у свій приватний гольф-клуб у Північній Вірджинії, повідомляє Bloomberg.

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Дональд Трамп скасував свій візит через ураган "Доріан", який насувався на США. Попри заняття гольфом, він "регулярно отримував оновлену інформацію про шторм під час гри".

У поїздці Трампа супроводжував представник Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, який щогодини і повідомляв президенту про ситуацію з ураганом.

Попри гру, Дональд Трамп регулярно публікував твіти про ситуацію з ураганом, майбутні вибори та телеканал FoxNews.

До Вашингтона американський президент повернувся у неділю, 1 вересня. У столиці він провів брифінг щодо ситуації з ураганом "Доріан".

Що відомо про ураган "Доріан"?У трьох америкнаських штатах – Джорджія, Флорида та Північна Кароліна – оголосили евакуацію через ураган "Доріан". Національний ураганний центр США прогнозує зсуви ґрунту в прибережних районах.



Першого вересня ураган вдарив по північних Багамах, пошкодивши дахи будинків, автомобілі й зруйнувавши лінії електропередач. Сотні людей ховалися в школах, церквах й інших місцях.