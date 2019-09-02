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      Скасувавши свій візит до Польщі, Дональд Трамп поїхав грати у гольф

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      Напередодні урагану "Доріан" Трамп поїхав у власний гольф-клуб
      Напередодні урагану "Доріан" Трамп поїхав у власний гольф-клуб / Getty images

      Президент США Дональд Трамп скасував свій візит до Польщі, де мав брати участь у пам'ятних заходах до 80-ої річниці початку Другої світової війни. Частину суботи, 31 серпня, коли й був перший день урочистостей, Трамп провів за грою у гольф.

      Для цього американський президент поїхав у свій приватний гольф-клуб у Північній Вірджинії, повідомляє Bloomberg.

      Це варто побачити: Потужний ураган "Доріан" дістався Багамських островів: приголомшливі відео

      Дональд Трамп скасував свій візит через ураган "Доріан", який насувався на США. Попри заняття гольфом, він "регулярно отримував оновлену інформацію про шторм під час гри".

      У поїздці Трампа супроводжував представник Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, який щогодини і повідомляв президенту про ситуацію з ураганом.

      Попри гру, Дональд Трамп регулярно публікував твіти про ситуацію з ураганом, майбутні вибори та телеканал FoxNews.

      До Вашингтона американський президент повернувся у неділю, 1 вересня. У столиці він провів брифінг щодо ситуації з ураганом "Доріан".

      Що відомо про ураган "Доріан"?У трьох америкнаських штатах – Джорджія, Флорида та Північна Кароліна – оголосили евакуацію через ураган "Доріан". Національний ураганний центр США прогнозує зсуви ґрунту в прибережних районах.

      Першого вересня ураган вдарив по північних Багамах, пошкодивши дахи будинків, автомобілі й зруйнувавши лінії електропередач. Сотні людей ховалися в школах, церквах й інших місцях.

      blog_ava
      Спростували поширений міф про глисти
      сьогодні
      1994
      Теги: Новини політики Новини США Ураган у США Дональд Трамп
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