Отменят ли в Киеве комендантский час на Новый год: власть дала ответ

Когда баталии по установке главной елки в Киеве немного утихли, среди киевлян начались новые споры по поводу того, нужно ли отменять комендантский час на Новый год.

Все точки над "і" расставил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Киев", передает 24 канал.

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Бондаренко отметил, что в Киеве не планируют отменять комендантский час во время празднования Нового года. Никаких больших празднований в городе не будет. По его словам, гирлянду на елке на Софийской площади будут точно включать на Новый год и на Рождество, а также будут пытаться сделать это и по вечерам, "чтобы киевляне могли почувствовать элемент праздника".

Скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований в столице Нового года и Рождества не будет. Привезти ребенка в елку, посмотреть, соблюдать правила безопасности – да. Не будет подсвечиваться елка во время воздушной тревоги,

– заявил Бондаренко.

Что об этом говорят киевляне

В этом году у украинцев не будет трех дополнительных выходных в новогодние праздники, поскольку в период действия военного положения они не предусмотрены.

Ранее общественность потребовала разрешить населению использовать службы такси и таким образом перемещаться по городу в Новый год. Для этого была создана даже специальная петиция. Впрочем, есть как положительные реакции на такое предложение, так и отрицательные. Поэтому и петиций две – "за" и "против".

По состоянию на 22 декабря петиция об отмене комендантского часа 1 января 2023 не набрала необходимых голосов. Петицию поддержали только 2111 человек из 6000 необходимых. Интересно, что другая петиция – которая просит не отменять комендантский час с 31.12.2022 по 01.01.2023 – также еще не набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Ее поддержали только 1342 человека из 6000 необходимых.