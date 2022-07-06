Советник министра внутренних дел для 24 канала рассказал, что сейчас действует правило – за нарушение комендантского часа человека должны привезти в райотдел.

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"Впоследствии установят личность и дадут предупреждение. Однако для нарушителей нужны штрафы", – сказал Смирнов.

Какова цель ответственности

Советник министра провел аналогию со штрафами автофиксации. Он подчеркнул, что государство не устанавливало камеры автофиксации, чтобы собрать больше денег в бюджет.

"Это понятно всем адекватным людям. Их установили, чтобы человек сбавлял скорость на участке дороги, где есть видеофиксация. На опасных поворотах, на участках, где есть очень много аварий", – отметил Смирнов.

Он назвал это превентивными мерами, целью которых является не оштрафовать человека, а побуждать сбавить скорость. Так же работает и с комендантским часом.

Цель в том, чтобы людей, которые ходят во время комендантского часа, стало меньше, чтобы они не мешали правоохранителям проводить работу с диверсионно-разведывательными группами. Вместе с тем работу по обеспечению правопорядка в государстве, потому что комендантский час сейчас чрезвычайно важен,

– подчеркнул советник.

Почему комендантский час не нужно отменять

Смирнов сказал, если отменят комендантский час, то правоохранителям будет в разы труднее работать с диверсантами и преступностью, потому что очень многое происходит ночью. Кроме этого, есть перебрасывание военной техники для украинских защитников ночью, о чем могут узнавать диверсанты и бросать врагам локации.

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"Поэтому штрафы являются превентивной мерой. Это адекватная логика, чтобы люди соблюдали правила. Если кто-то не понимает, почему это важно, то, возможно, его остановит хоть штраф, а если нет – будет платить", – объяснил Смирнов.

Он добавил, что сейчас нет информации о размере штрафов. В настоящее время есть дискуссии о наказаниях для нарушителей.

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