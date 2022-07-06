Радник міністра внутрішніх справ для 24 каналу розповів, що зараз діє правило – за порушення комендантської години людину мають привезти у райвідділ.

До теми Не всі дотримуються комендантської години, за такі порушення слід запровадити штрафи, – МВС

"Згодом встановлять особистість і дадуть попередження. Однак для порушників потрібні штрафи", – сказав Смірнов.

Яка мета відповідальності

Радник міністра провів аналогію зі штрафами автофіксації. Він наголосив, що держава не встановлювала камери автофіксації, щоб зібрати більше грошей в бюджет.

"Це зрозуміло всім адекватним людям. Їх встановили, щоб людина зменшувала швидкість на ділянці дороги, де є відеофіксація. На небезпечних поворотах, на ділянках, де є дуже багато аварій", – зазначив Смірнов.

Він назвав це превентивними заходами, метою яких є не оштрафувати людину, а спонукати зменшити швидкість. Так само працює й з комендантською годиною.

Мета в тому, щоб людей, які ходять під час комендантської години, стало менше, щоб вони не заважали правоохоронцям проводити роботу з диверсійно-розвідувальними групами. Разом з тим роботу із забезпечення правопорядку в державі, бо комендантська година зараз є надзвичайно важлива,

– наголосив радник.

Чому комендантську годину не потрібно скасовувати

Смірнов сказав, якщо скасують комендантську годину, то правоохоронцям буде в рази важче працювати з диверсантами та злочинністю, бо дуже багато відбувається вночі. Крім цього, є перекидання військової техніки для українських захисників вночі, про що можуть дізнаватися диверсанти й скидати ворогам локації.

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"Тому штрафи є превентивною мірою. Це адекватна логіка, щоб люди дотримувалися правил. Якщо хтось не розуміє, чому це важливо, то може його зупинить хоч штраф, а якщо ні – платитиме", – пояснив Смірнов.

Він додав, що зараз немає інформації про розмір штрафів. Наразі є дискусії про покарання для порушників.

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