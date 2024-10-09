Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. Окончательное решение еще не принято.

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"Рамштайн" могут перенести из-за урагана

Из-за урагана Милтон президент Байден больше не едет в Рамштайн для участия в Контактной группе по вопросам обороны Украины. Мы все еще работаем над тем, как это скажется на расписании министра,

– отметила пресс-секретарь Пентагона.

Отвечая на вопрос корреспондента "Голоса Америки" о возможности переноса заседания группы по вопросам обороны Украины и объединения его со встречей министров обороны НАТО 17-18 октября, представители Пентагона заявили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

"Мы только сейчас это выясняем. Поэтому когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свое путешествие. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда будем знать больше", – объяснили они.

Блинкен также отменил свой визит на заседание "Рамштайн"

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свои планы относительно визита в Германию, где 12 октября должен был принять участие в заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Ранее поездку перенес и президент США Джо Байден.