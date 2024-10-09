Про це на брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх. Остаточне рішення ще не прийнято.

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"Рамштайн" можуть перенести через ураган

Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі в Контактній групі з питань оборони України. Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі міністра,

– зазначила речниця Пентагону.

Відповідаючи на запитання кореспондентки "Голосу Америки" про можливість перенесення засідання групи з питань оборони України та об'єднання його із зустріччю міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня, представники Пентагону заявили, що остаточне рішення з цього питання ще не прийнято.

"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше", – пояснили вони.

Блінкен також скасував свій візит на засідання "Рамштайн"

Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував свої плани щодо візиту до Німеччини, де 12 жовтня мав взяти участь у засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Раніше поїздку переніс і президент США Джо Байден.