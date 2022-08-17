Кулеба оценил вероятность отмены европейских виз для россиян

Вся Европа, вероятно, не поддержит отмену виз для россиян. Сначала нужно решение конкретных стран.

Выдача виз – это национальная политика каждого государства ЕС, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Важно Кулеба подсказал ЕС и G7, как аргументировать запрет выдавать туристические визы россиянам

Какие страны должны отменить визы в первую очередь

Заехать в ЕС россияне могут через Финляндию и страны Балтии. Если эти государства закрываются, то есть не дают визы, то въезд в ЕС становится ограниченным. Можно лететь в Турцию, а там ждет пересадка.

Поэтому Кулеба отметил, что ключевое решение должно быть одобрено хотя бы этими странами.

А потом будем дожимать полноценное решение,

– подчеркнул Кулеба.

Как ЕС аргументировать запрет виз

Ранее Кулеба подсказал Евросоюзу и "Большой семерке", как объяснять запрет выдачи виз россиянам. Он напомнил, что Всемирная туристическая организация ООН прекратила членство россии, ведь "туризм – опора мира и международной дружбы".

Поэтому этот факт вполне применим для запрета ЕС и стран "Большой семерки" на выдачу виз.

Отметим, что президент Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить всем россиянам получать туристические визы и пересекать границы цивилизованных стран. Он отмечал, что пока россияне посягают на чужие территории, они должны жить только в "своем мире".

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