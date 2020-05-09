"Отметили" день рождения Гитлера: в Херсоне задержали поджигателей синагоги
Служба безопасности Украины установила личности двух парней, которые 20 апреля пытались поджечь синагогу в Херсоне. Молодые люди, как выяснилось, поддерживают идеологию нацизма, а таким способом пытались "отметить" годовщину рождения лидера идеологии – Адольфа Гитлера.
Двух парней задержали 9 мая вместе с полицией, сообщает Служба безопасности Украины.
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При попытке поджечь здание синагоги ребята "засветились" на камерах наблюдения. Несмотря на некачественное изображение, правоохранители смогли их идентифицировать.
Задержали ребят 9 мая, когда они готовили новые провокации. На этот раз – к 75 годовщине победы мира над идеологией нацизма.
СБУ задержала молодых людей, которые пытались поджечь синагогу: фото
Поджог синагоги в Херсоне: коротко
Инцидент случился 20 апреля 2020 года – в 131 годовщину рождения Адольфа Гитлера, лидера идеологии нацизма, который в 1939 году развязал Вторую мировую войну.
Тогда двое парней пытались поджечь синагогу в Херсоне – место молитвы людей, исповедующих иудаизм. Для этого они бросили зажигательную смесь в здание.
Синагога не загорелась лишь по счастливой случайности, а правоохранители начали поиск двух ребят, которые "засветились" на камерах рядом с местом преступления.
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