"Отметили" день рождения Гитлера: в Херсоне задержали поджигателей синагоги

Служба безопасности Украины установила личности двух парней, которые 20 апреля пытались поджечь синагогу в Херсоне. Молодые люди, как выяснилось, поддерживают идеологию нацизма, а таким способом пытались "отметить" годовщину рождения лидера идеологии – Адольфа Гитлера.

Двух парней задержали 9 мая вместе с полицией, сообщает Служба безопасности Украины.

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При попытке поджечь здание синагоги ребята "засветились" на камерах наблюдения. Несмотря на некачественное изображение, правоохранители смогли их идентифицировать.

Задержали ребят 9 мая, когда они готовили новые провокации. На этот раз – к 75 годовщине победы мира над идеологией нацизма.

СБУ задержала молодых людей, которые пытались поджечь синагогу: фото

Поджог синагоги в Херсоне: коротко

Инцидент случился 20 апреля 2020 года – в 131 годовщину рождения Адольфа Гитлера, лидера идеологии нацизма, который в 1939 году развязал Вторую мировую войну.

Тогда двое парней пытались поджечь синагогу в Херсоне – место молитвы людей, исповедующих иудаизм. Для этого они бросили зажигательную смесь в здание.

Синагога не загорелась лишь по счастливой случайности, а правоохранители начали поиск двух ребят, которые "засветились" на камерах рядом с местом преступления.