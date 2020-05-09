Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

"Отметили" день рождения Гитлера: в Херсоне задержали поджигателей синагоги

- Читати новину українською
СБУ задержала молодых людей, пытавшихся поджечь синагогу в Херсоне
СБУ задержала молодых людей, пытавшихся поджечь синагогу в Херсоне / ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины установила личности двух парней, которые 20 апреля пытались поджечь синагогу в Херсоне. Молодые люди, как выяснилось, поддерживают идеологию нацизма, а таким способом пытались "отметить" годовщину рождения лидера идеологии – Адольфа Гитлера.

Двух парней задержали 9 мая вместе с полицией, сообщает Служба безопасности Украины.

Интересно "Всего наилучшего": в Британии опубликовали последнее сообщение нацистов перед капитуляцией

При попытке поджечь здание синагоги ребята "засветились" на камерах наблюдения. Несмотря на некачественное изображение, правоохранители смогли их идентифицировать.

Задержали ребят 9 мая, когда они готовили новые провокации. На этот раз – к 75 годовщине победы мира над идеологией нацизма.

СБУ задержала молодых людей, которые пытались поджечь синагогу: фото

Поджог синагоги в Херсоне: коротко

Инцидент случился 20 апреля 2020 года – в 131 годовщину рождения Адольфа Гитлера, лидера идеологии нацизма, который в 1939 году развязал Вторую мировую войну.

Тогда двое парней пытались поджечь синагогу в Херсоне – место молитвы людей, исповедующих иудаизм. Для этого они бросили зажигательную смесь в здание.

Синагога не загорелась лишь по счастливой случайности, а правоохранители начали поиск двух ребят, которые "засветились" на камерах рядом с местом преступления.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Новости Херсона 9 мая Пожар История Религия евреи Служба безопасности Украины СБУ
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Все, что нужно знать о прокрастинация и борьбу с ней
сегодня , 19:00 Все, что нужно знать о прокрастинация и борьбу с ней
Уляна Супрун
Как Тимошенко стала долларовой миллионершой: версии происхождения впечатляющей компенсации
сегодня , 17:30 Как Тимошенко стала долларовой миллионершой: версии происхождения впечатляющей компенсации
Сергій Лещенко
Как документальное кино о правах человека меняет реальность
сегодня , 15:46 Как документальное кино о правах человека меняет реальность