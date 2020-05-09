"Відзначили" день народження Гітлера: у Херсоні затримали паліїв синагоги

Служба безпеки України встановила особи двох хлопців, які 20 квітня намагалися підпалити синагогу в Херсоні. Молодики, як з'ясувалося, підтримують ідеологію нацизму, а в такий спосіб намагалися "відзначити" річницю народження лідера ідеології – Адольфа Гітлера.

Двох хлопців затримали 9 травня разом з поліцією, повідомляє Служба безпеки України.

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При спробі підпалити будівлю синагоги хлопці "засвітилися" на камерах спостереження. Попри неякісне зображення, правоохоронці змогли їх ідентифікувати.

Затримали хлопців 9 травня, коли вони саме готували нові провокації. Цього разу – до 75 річниці перемоги світу над ідеологією нацизму.

СБУ затримала молодиків, які намагалися підпалити синагогу: фото

Підпал синагоги у Херсоні: коротко

Інцидент трапився 20 квітня 2020 року – у 131 річницю народження Адольфа Гітлера, лідера ідеології нацизму, який у 1939 році розв'язав Другу світову війну.

Тоді двоє молодиків намагалися підпалити синагогу у Херсоні – місце молитви людей, які сповідують іудаїзм. Для цього вони кинули запальну суміш у будівлю.

Синагога не зайнялася лише завдяки щасливому випадку, а правоохоронці почали пошук двох хлопців, які "засвітилися" на камерах поряд з місцем злочину.