Отмывание денег: в Австрии задержали бывшего российского чиновника

В Австрии по делу об отмывании денег задержан бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо.

Россиянина задержали в Вене в рамках операции по борьбе с отмыванием денег. Еще трех человек, причастных к делу, задержали в Испании. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Испании.

Читайте также: Россияне отправили два контейнера денег в Ливию, но их перехватили мальтийцы

Двое задержанных – граждане России, бывшая жена и сын российского экс-чиновника. Третий – испанский адвокат юридической фирмы в Марбелье.

"ТАСС" утверждает, что задержанным был бывший глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо.

В чем подозревают Бориса Мазо?

По предварительной информации, отмывание денег произошло при покупке роскошной виллы в Марбелье по цене 4 миллиона евро.

Расследование по делу началось в июле 2018 года, когда следователи получили запрос от российских властей о крупномасштабном налоговом мошенничестве, совершенном бывшим чиновником российского министерства. Российские власти выдали международный ордер на его арест.

В одном из судебных процессов в России ему в сотрудничестве с другими людьми инкриминируется хищение около 7,2 миллиона долларов государственных средств, выделенных на реконструкцию музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге.