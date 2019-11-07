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      Отмывание денег: в Австрии задержали бывшего российского чиновника

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      Борис Мазо
      Борис Мазо / Антон Новодережкин / ТАСС

      В Австрии по делу об отмывании денег задержан бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо.

      Россиянина задержали в Вене в рамках операции по борьбе с отмыванием денег. Еще трех человек, причастных к делу, задержали в Испании. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Испании.

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      Двое задержанных – граждане России, бывшая жена и сын российского экс-чиновника. Третий – испанский адвокат юридической фирмы в Марбелье.

      "ТАСС" утверждает, что задержанным был бывший глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо.

      В чем подозревают Бориса Мазо?

      По предварительной информации, отмывание денег произошло при покупке роскошной виллы в Марбелье по цене 4 миллиона евро.

      Расследование по делу началось в июле 2018 года, когда следователи получили запрос от российских властей о крупномасштабном налоговом мошенничестве, совершенном бывшим чиновником российского министерства. Российские власти выдали международный ордер на его арест.

      В одном из судебных процессов в России ему в сотрудничестве с другими людьми инкриминируется хищение около 7,2 миллиона долларов государственных средств, выделенных на реконструкцию музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Коррупция Австрия
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