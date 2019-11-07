Відмивання грошей: в Австрії затримали колишнього російського високопосадовця
В Австрії у справі про відмивання грошей затримано колишнього високопосадовця Міністерства культури Росії Бориса Мазо.
Росіянина затримали у Відні в рамках операції по боротьбі з відмиванням грошей. Ще трьох осіб, причетних до справи, затримали в Іспанії. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Іспанії.
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Двоє затриманих – громадяни Росії, колишня дружина і син російського ексчиновника. Третій — іспанський адвокат з юридичної фірми у Марбельї.
"ТАСС" стверджує, що затриманий був колишній глава департаменту управління майном та інвестиційної політики Мінкультури Борис Мазо.
У чому підозрюють Бориса Мазо?
За попередньою інформацією, відмивання грошей відбулося при покупці розкішної вілли у Марбельї за ціною 4 мільйони євро.
Розслідування у справі почалось у липні 2018 року, коли слідчі отримали запит від російської влади про великомасштабне податкове шахрайство, скоєне колишнім чиновником російського міністерства. Російська влада видала міжнародний ордер на його арешт.
В одному із судових процесів у Росії йому у співпраці з іншими людьми інкримінується розкрадання близько 7,2 мільйона доларів державних коштів, які були виділені на реконструкцію музею Ермітаж у Санкт-Петербурзі.
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