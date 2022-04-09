Отношение к России очень изменилось, – Подоляк уверен, что санкции не посыпятся сразу после мира

После вторжения в Украину против России был введен ряд санкций. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что в мире отношение к стране-террористке крайне негативное.

По его словам, раньше к России относились 50 на 50 – кто-то любил, а кто-то нет. Однако после зверств, которые она устроила в Украине, все изменилось.

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Отношение мира к России – крайне негативное

Подоляк отметил, что мир категорически изменил свое отношение к России после ее циничного вторжения в Украину.

Если раньше было 50 на 50, кто-то любил Россию, а кто-то не любил, кто-то зарабатывал деньги на ней, то сейчас общее моральное отношение к России – крайне негативное. Некоторые люди, в частности, западные бизнесмены, считают, что можно как-то все откатить назад, но этого не будет,

– заявил советник главы ОП.

По его словам, Россия стала страной-изгнанником. Она показала, что живет в 16 – 17 веке, когда людей можно просто сжигать или расчленять на улице среди бела дня.

"После происходивших в Киевской области событий перед Россией на любых переговорах эти факты будут возложены на стол, когда она захочет заключить любой бизнес-контракт или снять санкции. Тот, кто с другой стороны захочет себя проявить инициативно с пророссийской позицией будет иметь рядом с собой эти фотографии погибших, замученных людей", – добавил Подоляк.

Он отметил, что санкциями жестко занимается целая группа людей, в том числе международные и украинские эксперты. Работу модерирует руководитель ОП Андрей Ермак. Это точно не позволит "по щелчку пальцев отменить какие-либо санкции".

"Этот принципиальный вопрос, что за такой варварский способ ведения войны цена должна быть немыслимой и она должна нарастать. Поэтому наши Вооруженные Силы и санкции – это ключевой инструмент для того, чтобы Россию поставить на место", – подытожил Подоляк.

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