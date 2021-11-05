Не особенно важно, какие именно мотивы поднимают они на свои знамена – существование болезни, естественный иммунитет, миф о наспех сделанных вакцинах, мировой заговор. Сейчас эти различия уже вторичны.

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По факту, общество делится на тех, кто готов делать себе прививку, и тех, кто наотрез отказывается. Поява интернета и соцсетей 15 лет назад дала голос миллионам людей, в том числе и городским сумасшедшим.

Городские сумасшедшие обрели голос

Еще лет 40 назад адепт теории "плоской Земли" был обречен считать себя одиночкой, которого окружают дураки и лицемеры. Но социальные сети позволили ему находить единомышленников, объединяться с ними в группы, создавать политический запрос и получать на него политическое предложение.

Рано или поздно появляется тот, кто говорит прежде недопредставленной группе, что готов быть их публичным голосом и выступать вслух от их имени.

Теперь такой же запрос создают антивакцинаторы. Перед политиками отныне плещется целое море потенциальных избирателей, живущих во власти своих страхов.

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Борьба за право на жизнь

В глазах антивакцинаторов прививки угрожают их здоровью и для них речь идет о жизни и смерти. Это первый уровень потребностей Маслоу. Самый базовый, на фоне которого меркнут все остальные.

Антивакцинаторы в своих собственных глазах сражаются за право на жизнь и это уводит все другие различия на второй план.

Вполне может быть, что на их митинге плечом к плечу стоят люди, которые имеют разные взгляды на историю и политику. Они могут молиться разным богам и иметь разных кумиров. Но их всех объединяет страх и протест, и возникает огромный соблазн воспользоваться этой ситуацией:

у политиков;

общественных деятелей;

лидеров мнения;

журналистов и телеканалов;

создателей фейковых сертификатов о вакцинации;

тех, кто продает особо доверчивым фуфломицины для борьбы с болезнью.

Глобальный рынок для подлецов

На наших глазах возник глобальный рынок для подлецов и лжепропроков, которые создают карьеры на лозунгах борьбы за права человека. Они станут называть ограничения – апартеидом, призывы к вакцинации – тиранией, оппонентов – обманщиками и паникерами.

И это еще одна история про коллективное благо и индивидуальное. Потому что те, кто решат зарабатывать себе капиталы на этой ситуации, вновь окажутся перед дилеммой – их личное процветание против здоровья сограждан.

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Через этот тест будут проходить все страны без исключения. Очень скоро мы сможем понять, кто какой выбор сделал на этой этической развилке. Если одних политиков будет оправдывать не очень высокий интеллект, то поведение других мы сможем объяснить лишь очень высоким уровнем беспринципности.