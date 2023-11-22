Такое мнение 24 Каналу выразил оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский, отметив, что иначе бы жёны российских мобилизованных не пытались бы выходить на митинги. Отметим, что аналитики объясняют падение рейтинга доверия к армии тем, что россияне стали воспринимать её и политическое руководство России более врозь.

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Вопрос социологии в России сейчас очень болезненный – в неё сложно поверить. Ответы людей на вопрос "как они относятся к Владимиру Путину и готовы ли они его критиковать" воспринимают как ответ на вопрос о "лояльности к руководству государства". Мол, "неправильный" ответ может дорого стоить.

"В такой ситуации мы часто можем наблюдать в других странах, как лидер "сакральный" отделяется от проблемы. А проблема переводится на степень ниже, которую якобы можно критиковать", – подчеркнул Олевский.

Почему упал рейтинг российской армии

Падение рейтинга армии оккупантов – реакция на отсутствие "успехов", отношение там к солдатам и мобилизованным. Тем временем администрация Путина пытается всячески подавить митинги жён мобилизованных россиян.

Редактор издания "The Insider" предполагает, что эти люди, которые сейчас выходят на акции протеста, еще год назад могли поддерживать войну России против Украины.

Мне кажется, что у Путина не очень много ресурсов на войну. Ведь тех людей, которых он мог легко убить, он уже убил. Начинает хватать людей, которым есть за что жить. Мы видим протесты их жён,

– отметил оппозиционный журналист.

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Именно поэтому, по его мнению, падает рейтинг российской армии. К тому же министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу не имеет никаких "успехов" и доказательств об "успехах" для населения – ни "захваченных" территорий, ни разумных операций, ни хорошо подготовленных материальных ценностей. Нет ничего, чтобы показывало, что армия оккупантов якобы "эффективна", "сохраняет людей" или "хорошо выполняет задачи".

"Те люди, которые видят, что просто убивают их близких в лохмотьях, они первые, кроме независимых СМИ, разнесут мнение среди своих соседей – что, возможно, и война эта бессмысленна, если к их близким так относятся", – сказал редактор издания "The Insider".

Страх семи лет

В России художницу из Санкт-Петербурга Александру Скочиленко посадили на 7 лет, ведь она сменила ценники в супермаркете на данные о количестве погибших на войне России против Украины. Её обвинили в "распространении фейков" о российской армии.

После таких приговоров вопрос: "Готовы ли вы критиковать Путина?" – "Нет, не готовы – 98%", – было бы очень даже логичным. Ведь страшно очень, если можно кого-либо можно отправить на 7 лет,

– считает Тимур Олевский.

Какая ситуация в российской армии