Таку думку 24 Каналу висловив опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський, зауваживши, що інакше б жінки російських мобілізованих не намагалися б виходити на мітинги. Зазначимо, що аналітики пояснюють падіння рейтингу довіри до армії тим, що росіяни стали сприймати її та політичне керівництво Росії більш нарізно.

До теми Командира розстріляли, втікача порубали й підірвали: полонений про звірства в армії Росії

Питання соціології у Росії нині дуже болюче – у неї складно повірити. Відповіді людей на питання "як вони ставлять до Владіміра Путіна та чи готові вони його критикувати" сприймають як відповідь на питання про "лояльність до керівництва держави". Мовляв, "неправильна" відповідь може дорого коштувати.

"У такій ситуації ми часто можемо спостерігати в інших країнах, як лідер "сакральний" відокремлюється від проблеми. А проблема перекладається на ступінь нижче, який нібито можна критикувати", – наголосив Олевський.

Чому впав рейтинг російської армії

Падіння рейтингу армії окупантів – реакція на відсутність "успіхів", ставлення там до солдатів та мобілізованих. Тим часом адміністрація Путіна намагається усіляко подавити мітинги дружин мобілізованих росіян.

Редактор видання "The Insider" припускає, що ці ж люди, які нині виходять на акції протесту, ще рік тому могли підтримувати війну Росії проти України.

Мені здається, що у Путіна не дуже багато ресурсів на війну. Адже тих людей, яких він міг легко вбити, він уже вбив. Починає хапати людей, яким є за що жити. Ми бачимо протести їхніх дружин,

– зазначив опозиційний журналіст.

Чому росіяни стали менше довіряти армії: дивіться відео

Саме тому, на його думку, і падає рейтинг російської армії. До того ж міністр оборони країни-агресорки Сєргєй Шойгу не має жодних "успіхів" та доказів про "успіхи" для населення – ані "захоплених" територій, ані розумних операцій, ані добре підготовлених матеріальних цінностей. Немає нічого, аби показувало, що армія окупантів буцімто "ефективна", "зберігає людей" чи "добре виконує завдання".

"Ті люди, які бачать, що просто вбивають їхніх близьких у лахмітті, вони перші, окрім незалежних ЗМІ, рознесуть думку серед своїх сусідів – що, можливо, і війна ця безглузда, якщо до їхніх близьких так ставляться", – сказав редактор видання "The Insider".

Страх семи років

У Росії художницю із Санкт-Петербурга Олександру Скочиленко посадили на 7 років, адже та змінила цінники в супермаркеті на дані про кількість загиблих на війні Росії проти України. Її звинуватили у "розповсюдженні фейків" про російську армію.

Після таких вироків питання: "Чи готові ви критикувати Путіна?" – "Ні, не готові – 98%", – було б дуже навіть логічним. Адже страшно дуже, якщо можна будь-кого можна відправити на 7 років,

– вважає Тимур Олевський.

Яка ситуація у російській армії