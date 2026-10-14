"Это не та сторона истории": Зеленский высказался о позиции Трампа

Президент Украины заявил, что Киев готов к любому виду прекращения огня на фоне массированных атак. Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа не вставать на неправильную сторону истории и предупредил о рисках для партнерства.

Об этом глава государства заявил в интервью Пирсу Моргану.

Что сказал Зеленский о позиции Трампа?

Владимир Зеленский уделил внимание балансированию американских политиков в вопросе войны и роли их ближайшего окружения.

Если вы посередине, вы должны оставаться посередине, а не на неправильной стороне. Я считаю, что советники Трампа ошибаются. Я не знаю, кто подталкивает его на неправильную сторону. Это неправильная сторона истории,

– заявил украинский президент.

Ранее, как сообщает Sky News, во время совместного выступления с Энди Бернемом украинский лидер отметил, что государство испытывает серьезные трудности из-за непрекращающихся вражеских атак с воздуха.

Сегодня по нам наносят массированные удары, и жаль, что у нас также возникают определенные трудности,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства сделал акцент на необходимости открыто обсудить с американской стороной сохранение критически важного взаимодействия, в частности функционирование связи и получение информации для обороны.

"Я хочу обсудить с ними вопрос о Starlink и разведывательных данных", – пояснил Зеленский, обращаясь к позиции Дональда Трампа и представителей его команды.

Президент призвал к прозрачности в двусторонних отношениях с США, подчеркнув недопустимость неожиданных односторонних шагов.

"Я имею в виду, что существует множество различных неожиданностей, на которые нельзя рассчитывать, когда у вас есть партнерство. А мы рассчитываем на партнерство с Соединенными Штатами. Мы просто хотим быть максимально честными и открытыми и оставаться надежными партнерами", – добавил он.

Напомним, премьер-министр Великобритании Энди Бернем 14 октября встретился в Лондоне с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил в дальнейшей поддержке Киева. Британское правительство планирует ускорить поставки систем противовоздушной обороны и легких многоцелевых ракет для борьбы с российскими реактивными дронами, а также увеличить военную и финансовую помощь Украине.

Бернем также заявил, что стремится восстановить взаимопонимание между Киевом и Вашингтоном, поэтому намерен содействовать диалогу между сторонами.