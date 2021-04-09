Украинцы все больше боятся подхватить COVID-19 и поддерживают жесткий карантин
Половина украинцев боится подхватить коронавирус, за здоровье своих родных переживают более 80%. Кроме того, выросло количество украинцев, которые за введение жесткого карантина, теперь таких 65%.
Источник:"Рейтинг"
О текущем отношении украинцев к коронавирусу и внедрении карантина свидетельствует опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг".
Как было раньше Как украинцы относятся к жесткому карантину и верят ли в его результат
Опасения украинцев относительно возможности подхватить COVID-19
- 52% опрошенных выразили волнение за возможность лично заболеть коронавирусом, зато 47% – не имеют таких опасений.
- За здоровье своих близких и родных волнуются 83%, не волнуются – 17%.
За последние месяцы уровень тревожности относительно состояния своего здоровья в условиях эпидемии динамично растет. Самые высокие показатели волнения фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин.
Боятся ли украинцы заболеть коронавирусом / инфографика "Рейтинга"
Поддержка карантинных ограничений
- 65% респондентов поддерживают введение жесткого карантина (локдауна);
- зато 33% – высказались против.
С начала марта поддержка карантина выросла с 56 до 65%. Тех, кто за эту инициативу, чуть больше среди жителей Центра, старшего населения, тех, кто боится заболеть.
Сколько украинцев поддерживают карантин / Инфографика "Рейтинга"
Что именно следует ограничить во время жесткого карантина
- 77% поддерживают закрытие ресторанов и кафе;
- 63% – закрытие школ, 59% – детсадов;
- зато закрытие городского и междугороднего транспорта не поддерживают почти 70%.
За последний месяц вырос уровень поддержки закрытия заведений питания, образовательных учреждений и транспорта.
Что следует закрывать в карантин / инфографика "Рейтинга"
Будут ли украинцы лучше соблюдать карантин
- 55% заявили, что будут больше соблюдать правила жесткого карантина, чем весной 2020 года;
- 17% – сказали, что будут делать это меньше;
- 26% – так же.
Будут ли украинцы в 2021 году лучше соблюдать карантин / инфографика "Рейтинга"
Что известно об опросе?В течение 6 – 7 апреля проводила группа "Рейтинг". Путем телефонных интервью опросили 2 500 украинцев в возрасте от 18 лет из всех областей, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,0%.
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