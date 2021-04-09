Половина украинцев боится подхватить коронавирус, за здоровье своих родных переживают более 80%. Кроме того, выросло количество украинцев, которые за введение жесткого карантина, теперь таких 65%.

О текущем отношении украинцев к коронавирусу и внедрении карантина свидетельствует опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг".

Как было раньше Как украинцы относятся к жесткому карантину и верят ли в его результат

Опасения украинцев относительно возможности подхватить COVID-19

52% опрошенных выразили волнение за возможность лично заболеть коронавирусом , зато 47% – не имеют таких опасений.

опрошенных выразили волнение за возможность , зато 47% – не имеют таких опасений. За здоровье своих близких и родных волнуются 83%, не волнуются – 17%.

За последние месяцы уровень тревожности относительно состояния своего здоровья в условиях эпидемии динамично растет. Самые высокие показатели волнения фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин.



Боятся ли украинцы заболеть коронавирусом / инфографика "Рейтинга"

Поддержка карантинных ограничений

65% респондентов поддерживают введение жесткого карантина (локдауна);

зато 33% – высказались против.

С начала марта поддержка карантина выросла с 56 до 65%. Тех, кто за эту инициативу, чуть больше среди жителей Центра, старшего населения, тех, кто боится заболеть.



Сколько украинцев поддерживают карантин / Инфографика "Рейтинга"

Что именно следует ограничить во время жесткого карантина

77% поддерживают закрытие ресторанов и кафе;

63% – закрытие школ, 59% – детсадов;

зато закрытие городского и междугороднего транспорта не поддерживают почти 70%.

За последний месяц вырос уровень поддержки закрытия заведений питания, образовательных учреждений и транспорта.



Что следует закрывать в карантин / инфографика "Рейтинга"

Будут ли украинцы лучше соблюдать карантин

55% заявили, что будут больше соблюдать правила жесткого карантина, чем весной 2020 года;

17% – сказали, что будут делать это меньше;

26% – так же.



Будут ли украинцы в 2021 году лучше соблюдать карантин / инфографика "Рейтинга"

Что известно об опросе? В течение 6 – 7 апреля проводила группа "Рейтинг". Путем телефонных интервью опросили 2 500 украинцев в возрасте от 18 лет из всех областей, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,0%.

Справка. В Украине сохраняется неутешительная динамика роста заражений коронавирусом. По состоянию на 9 апреля недуг подтвердили у 1 823 674 украинцев, за последние сутки – 19 676 новых случаев. С начала эпидемии выздоровели 1 395 104 человека, к сожалению, умерли – 36 381.