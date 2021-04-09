Половина українців боїться підхопити коронавірус, за здоров'я своїх рідних переживають понад 80%. Крім того, зросла кількість українців, які за введення жорсткого карантину, тепер таких 65%.

Про поточне ставлення українців до коронавірусу та впровадження карантину свідчить опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг".

Як було раніше Як українці ставляться до жорсткого карантину і чи вірять у його результат

Побоювання українців щодо можливості підхопити COVID-19

52% опитаних висловили хвилювання через можливість особисто захворіти на коронавірус , натомість 47% – не мають таких побоювань.

опитаних висловили хвилювання через можливість , натомість 47% – не мають таких побоювань. За здоров'я своїх близьких та рідних хвилюються 83%, не хвилюються – 17%.

За останні місяці рівень тривожності щодо стану свого здоров'я в умовах епідемії динамічно зростає. Найвищі показники хвилювання фіксують у старшій віковій групі та серед жінок.



Чи бояться українці захворіти на коронавірус / Інфографіка "Рейтингу"

Підтримка карантинних обмежень

65% респондентів підтримують запровадження жорсткого карантину (локдауну);

натомість 33% – висловилися проти.

Від початку березня підтримка карантину зросла з 56 до 65%. Тих, хто за цю ініціативу, трохи більше серед жителів Центру, старшого населення, тих, хто боїться захворіти.



Скільки українців підтримують карантин / Інфографіка "Рейтингу"

Що саме слід обмежити під час жорсткого карантину

77% підтримують закриття ресторанів та кафе;

63% – закриття шкіл, 59% – дитсадків;

натомість закриття міського та міжміського транспорту не підтримують майже 70%.

За останній місяць зріс рівень підтримки закриття закладів харчування, освітніх установ та транспорту.



Що слід закривати у карантин / Інфографіка "Рейтингу"

Чи будуть українці краще дотримуватися карантину

55% заявили, що будуть більше дотримуватися правил жорсткого карантину, аніж весною 2020 року;

17% – сказали, що робитимуть це менше;

26% – так само.



Чи будуть українці у 2021 році краще дотримуватися карантину / Інфографіка "Рейтингу"

Що відомо про опитування? Його протягом 6 – 7 квітня проводила група "Рейтинг". Шляхом телефонних інтерв'ю опитали 2 500 українців віком від 18 років з усіх областей, окрім тимчасово окупованих територій. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,0%.

Довідка. В Україні зберігається невтішна динаміка зростання заражень коронавірусом. Станом на 9 квітня недугу підтвердили у 1 823 674 українців, за останню добу – 19 676 нових випадків. Від початку епідемії одужали 1 395 104 особи, на жаль, померли – 36 381.