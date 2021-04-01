Як українці ставляться до жорсткого карантину і чи вірять у його результат
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Ставлення до карантину і те, як він вплине на ситуацію з коронавірусом, в українців дещо змінилося. У порівнянні із початком березня, все більше людей схиляється до думки, що вводити локдаун в Україні – ефективно.
Джерело:"Рейтинг"
Що думають українці про жорсткий карантин
63% українців підтримують запровадження жорсткого карантину. Йдеться про ситуацію, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме. 34% – протилежної думки і висловлюються проти.
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У порівнянні із думками, що населення, які були на початку березня, спостерігається зростання підтримки жорсткого карантину.
Найбільше локдаун підтримують у центральних і західних областях. Дещо менше – на Півдні і Сході.
Чи зменшиться поширення коронавірусу через жорсткі заходи
61% опитаних очікують, що поширення коронавірусу зменшиться після жорсткого карантину, 37% – мають протилежну думку.
Найбільше підтримують жорсткий карантин і вірять, що він зменшить захворюваність, респонденти старшого віку, жінки, а також ті, хто часто слідкують за новинами про коронавірус.
Чи зменшаться випадки коронавірусу: ставлення у листопаді, грудні і березні / Скриншот
Жорсткий карантин в Україні: що відомо
- Через складну ситуацію з коронавірусом у Львові та Києві посилили локдаун. У Львові він триватиме до 12 квітня, у Києві – до 16.
- У цих містах громадський транспорт працює в режимі спецперевезень, ТРЦ і непродовольчі магазини закриті, заклади харчування працюють лише на виніс.
- У червоній зоні з відповідними обмеженнями зараз перебувають 10 областей: Київ і Київська область, Львівська область, Одеська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Сумська, Миколаївська, Чернігівська.
- Раніше в уряді повідомляли: якщо в Україні більшість областей стануть "червоними", у країні запровадять суцільний локдаун.
Які обмеження у кожній із зон карантину / Інфографіка 24 каналу
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