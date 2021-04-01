Отношение к карантину и то, как он повлияет на ситуацию с коронавирусом, у украинцев несколько изменилось. По сравнению с началом марта, все больше людей склоняется к мнению, что вводить локдаун в Украине – эффективно.

Что думают украинцы о жестком карантине

63% украинцев поддерживают введение жесткого карантина. Речь идет о ситуации, если заболеваемость коронавирусом существенно будет расти. 34% – противоположного мнения и высказываются против.

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По сравнению с мыслями, что население, которое было в начале марта, наблюдается рост поддержки жесткого карантина.

Больше всего локдаун поддерживают в центральных и западных областях. Несколько меньше – на Юге и Востоке.



Как относятся украинцы в разных регионах до жесткого карантина / Скриншот Уменьшится ли распространение коронавируса из-за жестких мер Как относятся украинцы в разных регионах до жесткого карантина / Скриншот 61% опрошенных ожидают, что распространение коронавируса уменьшится после жесткого карантина, 37% – имеют противоположное мнение. Больше всего поддерживают жесткий карантин и верят, что он уменьшит заболеваемость, респонденты старшего возраста, женщины, а также те, кто часто следят за новостями о коронавирусе.



Или уменьшатся случаи коронавируса: отношение в ноябре, декабре и марте / Скриншот

Что известно об опросе? Его провела социологическая группа "Рейтинг" 26 – 28 марта 2021 года. Аудитория: 2 500 респондентов из всех областей, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Исследование провели методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Жесткий карантин в Украине: что известно

Из-за сложной ситуации с коронавирусом во Львове и Киеве усилили локдаун. Во Львове он продлится до 12 апреля, в Киеве – до 16.

В этих городах общественный транспорт работает в режиме спецперевозок, ТРЦ и непродовольственные магазины закрыты, заведения питания работают только на вынос.

В красной зоне с соответствующими ограничениями сейчас находятся 10 областей: Киев и Киевская область, Львовская область, Одесская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Сумская, Николаевская, Черниговская.

Ранее в правительстве сообщали: если в Украине большинство областей станут "красными", в стране введут сплошной локдаун.



Ограничения в каждой из зон карантина / Инфографика 24 канала