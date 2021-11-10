О введении санкций против людей из списка СНБО на брифинге 10 ноября сообщил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.
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Ошибки исправили, санкции ввели
Министр отметил, что начал работу по пересмотру списков Совета по нацбезопасности, оснований включения в них. Речь идет прежде всего о криминальных авторитетах.
Как вы знаете, было выявлено более 100 неточностей – речь шла о неточностях в паспортных данных, месте жительства, гражданстве и тому подобном,
– напомнил Монастырский.
Он добавил, что эти неточности привели к тому, что не были вовремя заблокированы счета этих людей.
Однако СНБО недавно внес уточнение в перечень. После этого счета подсанкционных лиц таки заблокировали.
Ошибки в решении СНБО: что известно
- СНБО 14 мая применил персональные санкции в отношении 557 "воров в законе". Такие же ограничения ввели и против "криминальных авторитетов".
- Выяснилось, что в этом решении допустили ошибки в отношении 108 человек.
- Впоследствии Данилов сообщил, что эти ошибки исправили, а 8 людей, которые были причастны к оформлению документов, понесли наказание. Часть из них уволили из рядов МВД, еще нескольких – понизили в должностях.