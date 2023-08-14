Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян. По его словам, если бы Польша закрыла границу с Беларусью, пострадал бы экспорт китайских товаров.
К теме Хочет других отношений с Польшей: Лукашенко дал внезапный приказ
Китайский интерес
Саакян предположил, что Лукашенко мог получить указание от Китая прекратить свою агрессивную риторику относительно Польши и не вредить интересам Пекина. Заметим, что ранее диктатор обвинял Варшаву в якобы "подготовке агрессии" относительно Беларуси.
Это попытка продемонстрировать, что он не хочет, чтобы Польша закрывала границу, что он готов снизить свою риторику. Эта демонстрация не столько в Варшаву, сколько в Пекин. Если Польша закрывает пересечение товарами границы Польши и Беларуси, прежде всего это удар по китайскому экспорту,
– объяснил он.
Кроме того, Лукашенко может использовать китайский фактор, чтобы немного "связать руки" России.
Саакян о заявлениях Лукашенко о Польше: смотрите видео
Что сказал Лукашенко о Польше
- Ранее Лукашенко угрожал Варшаве походом вагнеровцев, а также обвинял Польшу в якобы "подготовке агрессии" против Беларуси.
- Недавно белорусский диктатор заявил, что поручал премьер-министру связаться с Польшей. Сейчас он якобы хочет "наладить отношения" с поляками, потому что "соседей не выбирают".
- После этого Лукашенко снова безосновательно обвинил Варшаву. В этот раз он заявил, что Польша якобы умышленно "нагнетает обстановку", поскольку 15 октября в этой стране пройдут парламентские выборы.
- Кроме того, самопровозглашенный президент обвинил США. По его словам, американцы якобы делают ставку на Польшу и "подталкивают ее к этому "нагнетанию".
- Также Лукашенко назвал поляков не глупыми и "нашими людьми", которые "все прекрасно понимают". Он добавил, что Минск открыт для сотрудничества.