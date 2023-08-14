Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян. По его словам, если бы Польша закрыла границу с Беларусью, пострадал бы экспорт китайских товаров.

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Китайский интерес

Саакян предположил, что Лукашенко мог получить указание от Китая прекратить свою агрессивную риторику относительно Польши и не вредить интересам Пекина. Заметим, что ранее диктатор обвинял Варшаву в якобы "подготовке агрессии" относительно Беларуси.

Это попытка продемонстрировать, что он не хочет, чтобы Польша закрывала границу, что он готов снизить свою риторику. Эта демонстрация не столько в Варшаву, сколько в Пекин. Если Польша закрывает пересечение товарами границы Польши и Беларуси, прежде всего это удар по китайскому экспорту,

– объяснил он.

Кроме того, Лукашенко может использовать китайский фактор, чтобы немного "связать руки" России.

Обратите внимание! Лукашенко заявил, что Беларусь живет благодаря сотрудничеству с Россией и Китаем. В то же время белорусский диктатор выступил за сохранение отношений с западными европейскими странами.

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