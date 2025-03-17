Владимир Путин, пользуясь моментом, пытается подружиться с США, что может привести к ужасным последствиям для Украины. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк, отметив, что противодействовать этому должны соответствующие люди нашей страны.

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Как Путин подыгрывает Трампу

По словам политолога, Путин пытается перезагрузить отношения с США, продать Трампу "новую большую дружбу" и поддержку Россией Соединенных Штатов. Очевидно, что из-за подлости Кремля – это будет просто "кидок". Чем раньше Трамп это осознает, тем лучше будет для Вашингтона.

Если не осознает – мы станем ценой. Нашим политикам и дипломатам надо не подыгрывать Трампу, а будить его, показывать, что Путин – это не тот, за кого он его имеет. Путин – подлое чудовище, которое пытается бросить США,

– подчеркнул Давидюк.

Сейчас Белый дом не давит на Россию. Кремль продолжает обходить санкции, а Трамп не опустил цены на российскую нефть, как обещал ранее. По мнению политолога, США пытается заигрывать с Кремлем, чтобы перетянуть его на антикитайскую позицию. Однако пока без успехов.

Позиция России следующая – вы отдайте нам Украину, а мы на 20% или 30% будем оторваны от Китая, но не полностью, потому что мы зависимы. Тогда в чем заключается соглашение Штатов с Россией? Это надо доносить трампистам,

– объяснил он.

Кстати, исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн высказал мнение о том, что российский диктатор пытается манипулировать Трампом. Однако в течение следующих двух недель президент США может обнаружить, что Россия не идет ни на какие уступки.