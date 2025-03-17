Владімір Путін, користуючись моментом, намагається подружитись з США, що може призвести до жахливих наслідків для України. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що протидіяти цьому мають відповідні люди нашої країни.

Дивіться також Трамп обмежив доступ Україні до F-16: Euroactiv переконує, що довіра Європи до США похитнулась

Як Путін підіграє Трампу

За словами політолога, Путін намагається перезагрузити відносини з США, продати Трампу "нову велику дружбу" та підтримку Росією Сполучених Штатів. Очевидно, що через підлість Кремля – це буде просто "кидок". Чим раніше Трамп це усвідомить, тим краще буде для Вашингтону.

Якщо не усвідомить – ми станемо ціною. Нашим політикам та дипломатам треба не підігрувати Трампу, а будити його, показувати, що Путін – це не той, за кого він його має. Путін – підла потвора, яка намагається кинути США,

– наголосив Давидюк.

Зараз Білий дім не тисне на Росію. Кремль продовжує обходити санкції, а Трамп не опустив ціни на російську нафту, як обіцяв раніше. На думку політолога, США намагається загравати з Кремлем, щоб перетягнути його на антикитайську позицію. Однак поки без успіхів.

Позиція Росії наступна – ви віддайте нам Україну, а ми на 20% або 30% будемо відірвані від Китаю, але не повністю, бо ми залежні. Тоді в чому полягає угода Штатів з Росією? Це треба доносити трампістам,

– пояснив він.

До речі, виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн висловив думку про те, що російський диктатор намагається маніпулювати Трампом. Однак протягом наступних двох тижнів президент США може виявити, що Росія не йде ні на які поступки.