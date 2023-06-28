В Латвии для россиян создали бесплатные языковые курсы, чтобы им было легче. На них они учат латышские слова с учителем с помощью рисунков. Но это мигрантов из России все равно не устраивает.

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Россияне не хотят ассимилироваться

В Латвии проживает несколько тысяч человек из России. Большинство из них на протяжении десятилетий живут и работают в европейской стране, пользуясь благами западной цивилизации. Однако они не приложили никаких усилий по интеграции в местный социум. Некоторые даже не меняли российский паспорт.

Местный журналист Имантс Лиепинш заявил, что первоначально власти относились к таким россиянам либерально. Но после полномасштабной агрессии государства-террориста против Украины отношение к ним изменилось.

К сожалению, есть свой процент путинистов в Латвии, они сейчас, скажем так, граждане России, не желающие учить латышский язык. Реальный шанс у граждан России, которые говорят, что не хотят учить язык, здесь будет ситуация – чемодан, вокзал, Россия,

– сказал он.

Россиян возмущает необходимость учить чужой язык

По словам главы национального образовательного центра Лиены Вороненко, тест на знание языка не очень тяжелый. Это уровень школьного 3-го класса. Посредством курсов россияне могут изучить фразы, которые помогут им в повседневной жизни и облегчат бытовое общение.

Но российская пропаганда и сами обычные россияне демонизируют этот экзамен. Мигранты из России называют это неожиданностью, жалуются, что "люди работали в российских коллективах, где не нужен был латышский" и говорят, что депортировать из Латвии из-за языка неправильно, по их мнению. Также они жалуются, что им вроде бы дали всего один год на изучение языка. На что местные отвечают, что у россиян было 50 лет на овладение латышским.

Москва из-за этих тестов и курсов обвинила Ригу в русофобии. А кремлевские пропагандисты начали придумывать сюжеты о бабушках, будто бы умерших в очередях на языковые экзамены в Латвии.

К слову, Латвия депортировала посла России, а также сократила штат в российском посольстве Поэтому Москва не смогла выразить официальный дипломатический протест Риге.

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