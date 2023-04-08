Так утверждают росСМИ, пишет журналист и блогер Денис Казанский. Кремлевские пропагандисты заявляют, будто бы пенсионеры умерли из-за страха перед депортацией.
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Россияне жалуются, что всем находящимся в Латвии нужно до 1 сентября выучить язык и сдать экзамен. Пропагандисты заявляют, что две пожилые женщины умерли как раз после посещения курсов. РосСМИ объясняют это так: "Пенсионерки переживали, что завалят экзамен".
За 60 лет проживания в Латвии они не смогли выучить ее язык, и теперь так боятся, что их депортируют из проклятой "фашистской" Латвии в родную Россию, умирающую от страха. Нет, это не какой-то стеб из твиттера, это вполне серьезно пишет известное российское издание,
– заметил Денис Казанский.
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Что этому предшествовало
- В конце марта СМИ писали, что в Латвии предлагают выдворять россиян, которые не составят необходимый для вида на жительство тест. О соответствующей инициативе сообщалось со ссылкой на заявления членов комиссии по вопросам гражданства, миграции и социальной сплоченности.
- Отмечали, что согласно поправкам в закон об иммиграции, выданные россиянам документы перестанут действовать с 1 сентября 2023 года. Чтобы продолжить их, необходимо подать в Управление по делам гражданства и миграции документ, подтверждающий знание латышского языка, а также заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС.
- Тех, кто не сдаст экзамен и откажется добровольно покинуть Латвию, предлагают вывозить к границе.