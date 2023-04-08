Так утверждают росСМИ, пишет журналист и блогер Денис Казанский. Кремлевские пропагандисты заявляют, будто бы пенсионеры умерли из-за страха перед депортацией.

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Россияне жалуются, что всем находящимся в Латвии нужно до 1 сентября выучить язык и сдать экзамен. Пропагандисты заявляют, что две пожилые женщины умерли как раз после посещения курсов. РосСМИ объясняют это так: "Пенсионерки переживали, что завалят экзамен".

За 60 лет проживания в Латвии они не смогли выучить ее язык, и теперь так боятся, что их депортируют из проклятой "фашистской" Латвии в родную Россию, умирающую от страха. Нет, это не какой-то стеб из твиттера, это вполне серьезно пишет известное российское издание,

– заметил Денис Казанский.

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Что этому предшествовало