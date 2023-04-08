Так стверджують росЗМІ, пише журналіст і блогер Денис Казанський. Кремлівські пропагандисти заявляють, буцімто пенсіонери померли через страх перед депортацією.

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Росіяни скаржаться, що усім, хто перебуває в Латвії, треба до 1 вересня вивчити мову та скласти іспит. Пропагандисти заявляють, буцімто дві літні жінки померли якраз після відвідин курсів РосЗМІ пояснюють це так: "Пенсіонерки переживали, що "завалять" екзамен".

За 60 років проживання в Латвії вони не змогли вивчити її мову, і тепер так бояться, що їх депортують із проклятої "фашистської" Латвії до рідної Росії, що вмирають від страху. Ні, це не якийсь стьоб із твітера, це цілком серйозно пише відоме російське видання,

– зауважив Денис Казанський.

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Що цьому передувало