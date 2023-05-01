Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он убежден, что Украина может построить взаимовыгодные связи с Китаем по примеру Германии.

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Длительная пауза Китая по отношению к Украине привела к тому, что наше государство имело слабые переговорные позиции с Китаем во время войны. Однако политолог отметил, что Украина не пойдет на сценарий, который сейчас предлагает Китай, потому что он, очевидно, пророссийский.

Хорошо, что услышали, активизировали, возродили отношения,

– добавил говорящий.

Формула для Китая

Давидюк убежден, что Украине следует предложить Китаю формулу: не сближаясь с ним, ведь у нас есть свои красные линии, быть надежным партнером.

Примером таких отношений является Германия. С одной стороны, она не застроила свою территорию китайскими заводами, не открыла тысячи китайских школ и не "прогнулась" в геополитическом плане, но Германия уважает Китай.

Это и есть формула для Украины: сделать так, чтобы этот партнер, который больше тебя, уважал тебя, потому что ты предложил ему что-то большее, чем ты сам. Например, развал России, доступ к европейским рынкам или что-либо другое,

– заметил политолог.

Безусловно, относительно такого предложения Китаю Украине следует советоваться с западными союзниками Украины, внутренним бизнесом.

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Ключ к завершению войны

Давидюк подчеркнул, что Украине прежде всего следует решить главную проблему: война с Россией. Однако это не исключительно проблема нашего государства, а в частности, проблема и Китая и других стран.

Скажем: "Слушайте, давайте решим этот вопрос, все вместе, но без России. Это ведь не вопрос войны в Украине, это вопрос неадекватности России в мировой геополитике,

– добавил аналитик.

Он убежден, если Украина правильно задаст вопрос, то сможет усилиться "руками Китая". У нашего государства нет возможности давить на Китай или Россию, но правильно выставить общение – будет ключом к решению войны.

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