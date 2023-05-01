Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он убежден, что Украина может построить взаимовыгодные связи с Китаем по примеру Германии.
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Длительная пауза Китая по отношению к Украине привела к тому, что наше государство имело слабые переговорные позиции с Китаем во время войны. Однако политолог отметил, что Украина не пойдет на сценарий, который сейчас предлагает Китай, потому что он, очевидно, пророссийский.
Хорошо, что услышали, активизировали, возродили отношения,
– добавил говорящий.
Формула для Китая
Давидюк убежден, что Украине следует предложить Китаю формулу: не сближаясь с ним, ведь у нас есть свои красные линии, быть надежным партнером.
Примером таких отношений является Германия. С одной стороны, она не застроила свою территорию китайскими заводами, не открыла тысячи китайских школ и не "прогнулась" в геополитическом плане, но Германия уважает Китай.
Это и есть формула для Украины: сделать так, чтобы этот партнер, который больше тебя, уважал тебя, потому что ты предложил ему что-то большее, чем ты сам. Например, развал России, доступ к европейским рынкам или что-либо другое,
– заметил политолог.
Безусловно, относительно такого предложения Китаю Украине следует советоваться с западными союзниками Украины, внутренним бизнесом.
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Ключ к завершению войны
Давидюк подчеркнул, что Украине прежде всего следует решить главную проблему: война с Россией. Однако это не исключительно проблема нашего государства, а в частности, проблема и Китая и других стран.
Скажем: "Слушайте, давайте решим этот вопрос, все вместе, но без России. Это ведь не вопрос войны в Украине, это вопрос неадекватности России в мировой геополитике,
– добавил аналитик.
Он убежден, если Украина правильно задаст вопрос, то сможет усилиться "руками Китая". У нашего государства нет возможности давить на Китай или Россию, но правильно выставить общение – будет ключом к решению войны.
Разговор Зеленского с Си что известно
- Сообщается, что лидеры стран обменялись мнениями о китайско-украинских отношениях и обсудили вопросы "кризиса" в Украине.
- Речь и о ядерную безопасность и уважение к принципам ООН. Также об экспорте зерна, необходимости работы в рамках Черноморской зерновой инициативы и вопросах поставки оружия для России.
- Мучительно этот разговор восприняли российские пропагандисты. Они разошлись традиционной истерикой и недовольством.
- Также Владимир Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Киев.