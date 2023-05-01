Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він переконаний, що Україна може вибудувати взаємовигідні зв'язки з Китаєм за прикладом Німеччини.
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Тривала пауза Китаю щодо України призвело до того, що наша держава мала слабкі переговірні позиції з Китаєм під час війни. Однак політолог зауважив, що Україна не піде на сценарій, який зараз пропонує Китай, бо він очевидно проросійський.
Добре, що почули, активізували, відродили стосунки,
– додав мовець.
Формула для Китаю
Давидюк переконаний, що Україні варто запропонувати Китаю формулу: не зближуючись з ним, адже ми маємо свої червоні лінії, бути надійним партнером.
Прикладом таких стосунків є Німеччина. З одного боку, вона не забудувала свою територію китайськими заводами, не відкрила тисячі китайських шкіл і не "прогнулась" у геополітичному плані, але Німеччина Китай поважає.
Це і є формулою для України: зробити так, щоб цей більший за тебе партнер поважав тебе, бо ти запропонував йому щось більше, ніж ти сам. Наприклад, розвал Росії, доступ до європейських ринків чи будь-що інше,
– зауважив політолог.
Безумовно щодо такої пропозиції Китаю Украъны варто радитися із західними союзниками України, внутрішнім бізнесом.
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Ключ до завершення війни
Давидюк підкреслив, що Україні перш за все варто потрібно розв'язати головну проблему: війна з Росією. Однак це не винятково проблема нашої держави, а зокрема проблема і Китаю та інших країн.
Скажемо: "Слухайте, давайте вирішимо це питання, всі разом, але без Росії. Адже це не питання війни в Україні, це питання неадекватності Росії в світовій геополітиці,
– додав аналітик.
Він переконаний, якщо Україна правильно поставить питання, то зможе посилитися "руками Китаю". Наша держава не має можливості тиснути на Китай чи Росію, але правильно виставити спілкування – буде ключем до розв'язання війни.
Розмова Зеленського із Сі що відомо
- Повідомляється, що лідери країн обмінялися думками про китайсько-українські стосунки та обговорили питання щодо "кризи" в Україні.
- Мовилося і про ядерну безпеку та повагу до принципів ООН. Також про експорт зерна, необхідність роботи в межах Чорноморської зернової ініціативи та питання постачання зброї для Росії.
- Болісно цю розмову сприйняли російські пропагандисти. Вони розійшлися традиційною істерикою та невдоволенням.
- Також Володимир Зеленський запросив Сі Цзіньпіна до Києва.