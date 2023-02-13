Так, для самопровозглашенного белорусского президента существует две опасности. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский.

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Для Лукашенко есть 2 опасности

По мнению российского оппозиционера, Лукашенко опасается таких сценариев своего будущего:

что его постигнет участь экс-министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и российский диктатор Владимир Путин убьет его;

сидеть рядом с главой Кремля на скамье подсудимых международного трибунала.

Лукашенко бегает между этими двумя сценариями и надеется "пропетлять",

– отметил российский публицист.

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По его мнению, самопровозглашенного президента Беларуси ждет плохое будущее. "Когда все станет очень плохо и Путину принесут пистолет, чтобы застрелиться - он сначала пристрелит Лукашенко", - предположил Пионтковский.

Дело здесь даже не в последние 9 месяцев войны. Так, за последние 30 лет Лукашенко "выпил немало крови" главы Кремля.

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