Так, для самопровозглашенного белорусского президента существует две опасности. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский.
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Для Лукашенко есть 2 опасности
По мнению российского оппозиционера, Лукашенко опасается таких сценариев своего будущего:
- что его постигнет участь экс-министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и российский диктатор Владимир Путин убьет его;
- сидеть рядом с главой Кремля на скамье подсудимых международного трибунала.
Лукашенко бегает между этими двумя сценариями и надеется "пропетлять",
– отметил российский публицист.
Пионтковский об отношениях Путина и Лукашенко: смотрите видео
По его мнению, самопровозглашенного президента Беларуси ждет плохое будущее. "Когда все станет очень плохо и Путину принесут пистолет, чтобы застрелиться - он сначала пристрелит Лукашенко", - предположил Пионтковский.
Дело здесь даже не в последние 9 месяцев войны. Так, за последние 30 лет Лукашенко "выпил немало крови" главы Кремля.
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