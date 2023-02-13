Так, для самопроголошеного білоруського президента існує дві небезпеки. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист і опозиціонер із США Андрій Піонтковський.
До теми Чому затих Лукашенко: опозиціонер сказав, чим займається білоруський диктатор
Для Лукашенка є 2 небезпеки
На думку російського опозиціонера, Лукашенко боїться таких сценаріїв свого майбутнього:
- що його спіткає доля ексміністра закордонних справ Білорусі Владіміра Макея і російський диктатор Владімір Путін вб'є його;
- сидіти поруч з очільником Кремля на лаві підсудних міжнародного трибуналу.
Лукашенко бігає між цими двома сценаріями та сподівається "пропетляти",
– зазначив російський публіцист.
Піонтковський про відносини Путіна та Лукашенка: дивіться відео
На його думку, самопроголошеного президента Білорусі чекає погане майбутнє. "Коли все стане вкрай погано й Путіну принесуть пістолет, щоб застрелитися – він спочатку пристрелить Лукашенка", – припустив Піонтковський.
Річ тут навіть не в останніх 9 місяцях війни. Так, упродовж останніх 30 років Лукашенко "випив чимало крові" очільника Кремля.
Останні новини з Білорусі: коротко
- Скандальний угорський очільник МЗС Петер Сійярто прилетів до Мінська у понеділок, 13 лютого, щоб "представити мирну позицію" на переговорах з білоруським колегою. На його думку, зупинити кровопролитну війну Росії проти України можна лише "мирним шляхом".
- Водночас погляди очільника МЗС Угорщини є відверто проросійськими. Петер Сійярто закликає до завершення війни "мирним шляхом", тобто переговорами з країною-агресоркою і поступками їй.
- В Україні часто лунає повітряна тривога, оскільки на території Білорусі злітає Міг-31. Однак у такий спосіб окупанти намагаються ввести в оману українців. Речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат наголосив, що це все – військова гра ворога.
- У війні Росії проти України Лукашенко повністю підтримує кровожерливі дії країни-агресорки. Однак попри це багато білорусів внутрішньо підтримують Україну та не бажають вступати у війну проти нашої держави.
- Білоруський громадський діяч та боєць Полку Кастуся Каліновського Денис Урбанович розповів, що через це у вересні 2022 року у 3 – 4 військових частинах ледь не піднявся бунт. Тож керівництвом держави було прийняте рішення замінити увесь офіцерський склад.