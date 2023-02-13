Так, для самопроголошеного білоруського президента існує дві небезпеки. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист і опозиціонер із США Андрій Піонтковський.

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Для Лукашенка є 2 небезпеки

На думку російського опозиціонера, Лукашенко боїться таких сценаріїв свого майбутнього:

що його спіткає доля ексміністра закордонних справ Білорусі Владіміра Макея і російський диктатор Владімір Путін вб'є його;

сидіти поруч з очільником Кремля на лаві підсудних міжнародного трибуналу.

Лукашенко бігає між цими двома сценаріями та сподівається "пропетляти",

– зазначив російський публіцист.

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На його думку, самопроголошеного президента Білорусі чекає погане майбутнє. "Коли все стане вкрай погано й Путіну принесуть пістолет, щоб застрелитися – він спочатку пристрелить Лукашенка", – припустив Піонтковський.

Річ тут навіть не в останніх 9 місяцях війни. Так, упродовж останніх 30 років Лукашенко "випив чимало крові" очільника Кремля.

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