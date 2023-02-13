Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. За його словами, Лукашенко ніколи не припиняє свої відносини з Москвою. А найближчим часом у нього планується чергова зустріч з Путіним в межах так званого "саюзного гасударства".

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Лукашенко їздив "в турне" за кордоном

Як пояснив Латушко, останнім часом Лукашенко займався зовнішньополітичними справами. Були як візити в досить екзотичне Зімбабве, так і до ОАЕ. Є інформація, що в Еміратах він зміг домовитися про інвестиції та допомогу в доларах.

Потрібні реінвестиції, щоб підтримати економіку. За останній час в Білорусі суттєво зросли зарплати – одночасно на 30%. Навіть в регіонах. Такого росту в Білорусі давно не було. Лукашенко відчув, що суспільство налаштоване критично через підвищення цін, тому вирішив розбавити все надрукованими пустими папірцями,

– зазначив Латушко.

Це впливає на вартість долара та євро в країні і збільшує ймовірність девальвації місцевої валюти. Тому Лукашенко намагався знайти джерела фінансів за кордоном.

Чи буде вторгнення з Білорусі

За словами Латушка, ситуація щодо вторгнення ніяк не змінилася. Лукашенко продовжує створювати загрозу – в Білорусі досі навчаються російські військові.

Пауза щодо Лукашенка, що він нібито притих – це спланована спецоперація, щоб відволікти увагу від себе. Ні санкцій, ні загроз – нічого. Він акумулює ресурс, допомагає росіянам, готує свою армію. Та почуває себе більш-менш вільно. Це стратегічна помилка партнерів – не зауважувати Лукашенка,

– наголосив Латушко.

Чому Лукашенко притих – пояснив Латушко: дивіться відео

На його думку, міжнародні партнери мали б ввести проти режиму Лукашенка санкції. Однак поки що його просто не чіпають. Паралельно в Білорусі сильно працює місцева пропаганда разом з російськими спецслужбами, які намагаються схилити місцевих військових до участі у війні.

Поки ні суспільство, ні військові не хочуть воювати. Однак певні проблеми можуть бути.

Там працює пропаганда, контррозвідка, інші спецслужби, щоб військові почали думати в іншому руслі. У військових часто немає доступу навіть до Інтернету. Вони живуть у своєму світі, створеному Лукашенком за підтримки Росії. Треба розуміти, що в певний момент Лукашенко може відправити війська, але не на передову. А в ролі підтримки,

– припустив Латушко.

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