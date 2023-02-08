Ба більше, не бажають вступати у війну проти нашої держави й військові Білорусі. Про це розповів білоруський громадський діяч, лідер організації "Молодий Фронт", боєць Полку Кастуся Каліновського Денис Урбанович під час круглого столу "Білоруська Платформа: публічна розмова про майбутнє".

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Замінили через можливу непокору

Через це, за словами офіцера елітної військової частини, з яким спілкувався Денис Урбанович, у вересні 2022 року у 3–4 військових частинах ледь не піднявся бунт.

Тож керівництвом держави було прийняте рішення замінити тих, хто може перечити його наказам.

Лукашенко те все підсумував і зрозумів, Росія так само зрозуміла, і швиденько замінили весь офіцерський склад,

– сказав білоруський громадський діяч.

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