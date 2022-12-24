Однако раньше Си Цзиньпинь называл вещи своими именами: еще в марте он говорил, что в Украине идет война. Об этом 24 каналу сказал журналист-международник и член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль.
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Будет ли поддерживать Си Цзиньпинь государство-агрессора
Как отмечает журналист-международник, Китай не избегает слова "война" и не использует российский нарратив "специальная военная операция". Однако действительно применяется слово "конфликт". Но конфликтом страна называет русско-украинскую войну с 2014 года.
Недавно газета South China Morning Post со ссылкой на одного из китайских дипломатов написала, что Китай считает Украину и Россию дружественными странами по отношению к себе, и он не хотел бы, чтобы они воевали между собой.
Не думаю, что Китай каким-то образом будет вооруженно поддерживать Россию против Украины, потому что тогда это будет развал идеологии "мы дружим со всеми и не поддерживаем никого". В таком случае Китай перейдет совсем в другое состояние.
– отмечает Коваль.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Украина очень бы не хотела, чтобы Китай переходил в состояние друзей Путина. Все-таки Киев не считает Пекин абсолютным союзником Москвы.
"Я считаю, что Китай не будет поставлять оружие России и открыто поддерживать ее в конфликте", – уверяет член правления Украинской ассоциации китаеведов.
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Что означает усиление сотрудничества в экономике
Ранее Китай заявлял, что решил наращивать торговые отношения с Россией, в частности, в вопросах логистики через территорию государства-агрессора. Впрочем, это объясняется спецификой связей между странами. У Китая и России свои особые отношения, равно как и у Китая и США, Китая и Великобритании, Китая и Германии.
Что касается России – это стратегические тесные отношения, которые опираются на обоюдную поддержку, о которой очень много говорят. Китаю выгодно увеличивать экономические влияния в России. Он делает это не для того, чтобы поддержать Путина. Диктатор рано или поздно уйдет, а влияние Китая останется,
– отмечает Коваль.
Это влияние будет продолжаться, считает Коваль, потому что американские компании вышли с российского рынка, а пустые ниши занимают китайские компании. Такой процесс будет выгоден Китаю, и он продлится десятилетиями.
"Россия незаметна для многих, но очень существенно становится зависимой от Китая. Это влияние будет только усиливаться и будет продолжаться до тех пор, пока Китаю это будет выгодно", – резюмировал Алексей Коваль.
Китай претендует на большую часть России
- В начале полномасштабного вторжения Китай приостановил сотрудничество с Россией и сделал ставку на Центральную Азию. Однако сегодня китайцы согласились строить порты и дороги в государстве-агрессоре.
- Раньше инфраструктурные проекты действительно были заморожены. Шейтельман акцентирует, что за это время Китай укрепился в Центральной Азии, официально объявил себя гарантом территориальной целостности Казахстана и де-факто стал гарантом территориальной целостности всей Центральной Азии. Следовательно, китайцы уже укрепили фланги. Более того, положение России за последние месяцы значительно ухудшилось. Она больше не может диктовать условия, а согласна просто приходить и отдавать все.
- Как утверждает Шейтельман, когда государство-агрессор проигрывает войну, кто-то должен будет ее разделить. Но речь не идет о территориальной принадлежности. Это будет разрушенное государство, поэтому сильнейшие игроки будут забирать его части.
- Американцы, вероятнее всего, не будут забирать ничего особенного. Китай претендует на установление полного контроля за Дальнем Востоком и Сибирью.
- Также политтехнолог отметил, что Пекину невыгодно тотальное поражение Москвы. Речь идет о ситуации, в которой Россия будет вынуждена сдать ядерное оружие, что нарушит баланс. Гипотетически после разоружения России слабое ядерное оружие Китая будет противостоять сильному ядерному оружию США.