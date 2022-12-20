То, что они собираются сделать в России, в Центральной Азии реализовать невозможно – у нее нет выхода к морю. Об этом 24 канала сказал политтехнолог Михаил Шейтелльман.

Стоит Цель для Си Цзиньпина другая, – политтехнолог о совместных учениях России с Китаем.

Китай претендует на большую часть России

Раньше инфраструктурные проекты действительно были заморожены. Как подчеркивает Шейтельман, за это время Китай:

укрепился в Центральной Азии;

официально объявил себя гарантом территориальной целостности Казахстана;

де-факто стал гарантом территориальной целостности всей Центральной Азии.

Следовательно, фланги китайцы уже укрепили. Более того, положение России за последние месяцы значительно ухудшилось. Она больше не может диктовать условия, а согласна просто приходить и отдавать все.

Главное следующее – война идет 10 месяцев. Но вопрос в том, сколько она еще продлится. С точки зрения китайцев, она закончится через один или даже три года. А вопрос инфраструктуры – история десятилетий. И они готовы сейчас забрать себе Россию,

– говорит Шейтельман.

Когда государство-агрессор проигрывает войну, продолжает он, кто-то должен будет ее разделить. Но речь не идет о территориальной принадлежности.

"Я не говорю, что Китай будет захватывать какие-то территории. Но это будет разрушенное государство. Нужно будет приходить и забирать. И забирать будет сильнейший", – утверждает Михаил Шейтельман.

Американцы, вероятнее всего, не будут забирать ничего особенного. Китай претендует на самую большую часть.

Китай заберет себе Россию таким образом. Конечно, они не будут назначать своего гауляйтера в Москве, это им не нужно. Но контроль над Дальним Востоком и Сибирью будет у китайцев.

– акцентирует политолог.

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Почему Китаю невыгодно тотальное поражение России

Западные аналитики подчеркивают, что Пекину невыгодно тотальное поражение Москвы. Его бы устроило, если бы Россия и не победила, и не проиграла.

Есть нюанс. Что такое "проиграла" и "не совсем проиграла". На то, что Россия отдаст Украине Крым и Донбасс, Китаю безразлично. Пока его не устроит только одно – денуклеаризация России. Тотальное поражение – когда Россия будет вынуждена сдать ядерное оружие,

– объяснил политтехнолог.

Это нарушит баланс. Дело в том, что у США самый мощный ядерный потенциал, у России второй, а у Китая – гораздо слабее. Выходит, если разоружить Россию, отмечает Шейтельман, то слабое ядерное оружие Китая будет противостоять сильному ядерному оружию США.

Вполне вероятный вариант – нарастить ядерный потенциал Китая. Пока китайцы используют ядерный потенциал России как свой собственный щит.

Это геополитическая история, которую можно "решить". Но на это нужно время, сил и переговоры. Пока они действительно не согласны на разгром России,

– уверяет Шейтельман.

Что касается уступок в контексте территорий – Китаю на это безразлично. Впрочем, по мнению политтехнолога, китайцы могут не хотеть, чтобы Белорусь ушла в Европу, ведь там у них сосредоточены достаточно серьезные инвестиции.

"Если кто-то был в аэропорту Минска – там давно все на китайском. Возможно, но это не больше, чем догадки, конечно, у меня нет никаких данных. Но это, пожалуй, Китаю выгодно, чтобы эта территория оставалась за Россию", – резюмировал Шейтельман.