Те, що вони збираються зробити в Росії, у Центральній Азії реалізувати неможливо – вона не має виходу до моря. Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтелльман.

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Китай претендує на більшу частину Росії

Раніше інфраструктурні проєкти дійсно були заморожені. Як підкреслює Шейтельман, за цей час Китай:

укріпився у Центральній Азії;

офіційно оголосив себе гарантом територіальної цілісності Казахстану;

де-факто став гарантом територіальної цілісності усієї Центральної Азії.

Відтак фланги китайці вже укріпили. Ба більше, становище Росії за останні місяці значно погіршилося. Вона більше не може диктувати умов, а згодна просто приходити й віддавати усе.

Головне наступне – війна йде 10 місяців. Але питання в тому, скільки вона ще триватиме. З точки зору китайців, вона закінчиться за один або навіть три роки. А питання інфраструктури – історія десятиліть. І вони готові зараз забрати собі Росію,

– говорить Шейтельман.

Коли держава-агресорка програє війну, продовжує він, хтось повинен буде її розділити. Але мова не йде про територіальну приналежність.

"Я не кажу, що Китай захоплюватиме якісь території. Але це буде зруйнована держава. Потрібно буде приходити й забирати. І забирати буде найсильніший", – стверджує Михайло Шейтельман.

Американці, найімовірніше, не забиратимуть нічого особливого. Китай претендує на найбільшу частину.

Китай забере собі Росію у такий спосіб. Звісно, вони не будуть призначати свого гауляйтера у Москві, це їм не треба. Але контроль над Далеким Сходом та Сибіром буде в китайців,

– акцентує політолог.

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Чому Китаю невигідна нищівна поразка Росії

Західні аналітики наголошують, що Пекіну невигідна тотальна поразка Москви. Його влаштувало б, якби Росія і не перемогла, і не програла.

Є нюанс. Що таке "програла" і "не зовсім програла". Те, що Росія віддасть Україні Крим та Донбас – Китаю на це байдуже. Поки їх не влаштує лише одне – денуклеаризація Росії. Тотальна поразка – коли Росія буде змушена здати ядерну зброю,

– пояснив політтехнолог.

Це порушить баланс. Річ у тім, що у США найпотужніший ядерний потенціал, у Росії другий, а у Китаю – значно слабший. Виходить, якщо роззброїти Росію, зазначає Шейтельман, то слабка ядерна зброя Китаю буде протистояти сильній ядерній зброї США.

Цілком імовірний варіант – наростити ядерний потенціал Китаю. Наразі китайці використовують ядерний потенціал Росії як свій власний щит.

Це геополітична історія, яку можна "порішати". Але на це потрібні час, сил та перемовини. Поки вони, дійсно, не згодні на розгром Росії,

– запевняє Шейтельман.

Що ж до поступок в контексті територій – Китаю на це байдуже. Втім, на думку політтехнолога, китайці можуть не хотіти, щоб Білорусь пішла в Європу, адже там у них зосереджені достатньо серйозні інвестиції.

"Якщо хтось був в аеропорту Мінська – там давно усе китайською. Можливо, але це не більше, ніж здогадки, звісно, я не маю жодних даних. Але це, мабуть, Китаю вигідно, щоб ця територія лишалася за Росію", – резюмував Шейтельман.